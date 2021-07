USA ametkond: delta variant on sama nakkav kui tuulerõuged

USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse (CDC) sisedokumendi kohaselt on koroonaviiruse delta mutatsioon palju ohtlikum kui eelmised viirusversioonid. Ametkonna andmetel on delta variant sama nakkav kui tuulerõuged.

CDC sisedokumendi kohaselt on delta variant nakkavam kui viirused mis põhjustavad nohu, grippi, rõugeid ja Ebolat. Delta variant on sama nakkav kui tuulerõuged, vahendas The New York Times.

Dokumendi andmeil võivad delta mutatsiooniga nakatunud vaktsineeritud inimesed levitada viirust sama kergesti, kui need, kes pole vaktsineeritud.

CDC soovitas vaktsineeritud inimestel kanda avalikes ruumides maske.

Dokumendis on ka kirjas, et universaalne maski kandmise kohustus on hädavajalik.

President Joe Biden palus delta leviku tõttu kõigil föderaaltöötajatel teada anda, et nad on täielikult vaktsineeritud. Neli miljonit föderaalametnikku või föderaalsetel ametikohadel töötavat inimest peavad edaspidi oma vaktsineeritust tõestama.

Vaktsineerimata töötajad peavad edaspidi kandma maske, hoidma teiste töötajate suhtes distantsi ja tegema korra või kaks korda nädalas koroonatesti.