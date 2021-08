Arvamusfestival toimub kehtivaid piiranguid arvestades

Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist kinnitas ERR-ile, et festival toimub täismahus ning kõik arutelualad on Vallimäel, sest seal on sissepääsul võimalik inimeste nakkusohutust kontrollida.

"Kontrollime inimeste vaktsineeritust, haiguse läbi põdemist või testimist. Kohapeal on ka võimalik kiirtestida," sõnas Tammist.

Kokku on Arvamusfestivali kavas 133 arutelu 17 arutelualal. Kahe päeva jooksul on teemade hulk mitmekesine - kajastatakse kõike seda, mis on inimestele oluline ja omane. Seda peegeldavad ka veidi humoorikad alade nimed: näiteks Turvatunde ala, Tõde ja õiglus, Ei sammukesti tagasi ning Raha räägib, loetlest Tammist.

Teiste seas seas toimuvad tavaks saanud parlamendi erakondade esinumbrite debatt ning tulemas on ka külastajaid kohalike omavalitsuste valimisteks ettevalmistav erakondade ala.

Korraldajate sõnul tõotab tänavu huvitavaid arutelusid Poliitika ala. "Igat erakondade arutelu jälgib kaks eksperti ning arutelujuht kaasab neid vastavalt vajadusele arutelusse, et kõik, mis räägitakse, oleks faktuaalne," selgitas Tammist.

Lisaks aruteludele saavad külastajad osa ka kultuuriprogrammist ja töötubadest.