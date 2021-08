Ligi kolmveerand haridustöötajatest on saanud vähemalt ühe süsti

Haigekassa andmetel on COVID-19 vastu vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 72 protsenti haridusasutuste töötajatest. Kõige kõrgem on rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide töötajate vaktsineerituse protsent, vähem vaktsineerituid on koolieelsete lasteasutuste personali hulgas.

Koolieelsete lasteasutuste töötajate keskmine vaktsineeritus vähemalt ühe doosiga on 61 protsenti, kutseõppeasutustes 73 protsenti, ühe asutusena tegutsevates koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides on keskmine vaktsineerituse tase 74 protsenti, põhikoolides ja gümnaasiumides 75 protsenti ning rakenduskõrgkoolides ja ülikoolides 83 protsenti, selgub haridus- ja teadusministeerimi saadetud andmetest.

Hõlmatus on kõige kõrgem Hiiumaal (84 protsenti), Tartu maakonnas (82 protsenti), Jõgeva- ja Läänemaal (mõlemas 80 protsenti), kõige madalam aga Ida-Virumaal (53 protsenti), Võru- (67 protsenti) ja Harjumaal (69 protsenti).

Kõige kõrgem on vaktsiiniga hõlmatus Tartu maakonna kõrgkoolitöötajate ning Hiiu maakonna põhikooli ja gümnaasiumiõpetajate hulgas (mõlemad 87 protsenti). Kõige madalam aga Ida-Virumaa ja Võru maakonna koolieelsete lasteasutuste töötajate hulgas (vastavalt 44 ja 54 protsenti).

Ministeerium rõhutas, et arvestada tuleb seda, et ülevaates ei kajastu läbipõdenute andmed. Lisaks vaktsineeritutele võib asutustes olla ka märkimisväärne hulk neid, kes on koroonaviirusest põhjustatud haiguse hiljuti läbi põdenud.

"Meil on juba üle 70 sellise haridusasutuse, kus rohkem kui 90 protsenti koolitöötajatest on vaktsineeritud. Oleme seadnud riiklikuks eesmärgiks, et kõigis haridusasutustes oleks vähemalt 90 protsenti töötajatest vaktsineeritud," ütles haridus- ja teadusminister haridus- ja teadusminister Kersna pressiteate vahendusel. "Loodan, et koostöös haigekassaga saame pakkuda veel vaktsineerimata haridustöötajatele paindlikke võimalusi vaktsineerimiseks."