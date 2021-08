Kersna läheb valitsusse plaaniga lihtsustada koolis isolatsioonireegleid

Kersna rõhutas Vikerraadio saates "Uudis+", et soov on minna edasi põhimõttel, kus lähikontaktsena kõiki õpilasi kaugõppele sel aastal ei saadeta. "Kindlasti saan öelda, et vaktsineeritud õpilased ja õpetajad ei pea lähikontaktsetena eneseisolatsiooni minema."

Kersna eesmärk, millega ta homme valitsuses välja tuleb, on see, et hariduses kehtestataks teistsugused reeglid ja kaugõppele läheksid ainult need lapsed, kes on saanud positiivse testitulemuse. Täpse plaanini loodabki minister jõuda neljapäevasel valitsuse istungil.

Ehkki alla 12-aastaseid lapsi ei vaktsineerita, on Kersna seda meelt, et 1.–6. klassi õpilased ja erivajadustega lapsed ei tohiks minna kaugõppele. "Loodan, et homme teeme põhimõttelised otsused, kas saame teha lihtsustatud eneseisolatsiooni reeglid või mitte."

Lihtsustatud reeglid tähendaksid seda, et lähikontaktsed õpilased, kes ei ole vaktsineeritud, teevad kaks kiirtesti kolmepäevase vahega. Kaugõppele suunatakse nad aga ainult juhul, kui üks neist testidest on positiivne, testidevahelisel ajal osaleksid õpilased siiski kontaktõppes.

Liina Kersna tunnistas probleemi, et Tartus ja Harjumaal on vaktsiinid noortele praegu paremini kättesaadavad kui näiteks Läänemaal, kuid kinnitas, et valitsus tegeleb olukorra lahendamisega. Ühe võimalusena tõi ta välja sügisel koolides vaktsineerimise.

Samuti soovib minister, et üldhariduses ja huvihariduses erisusi ei tehtaks, sest tegu on ühe süsteemi osadega. Küll aga arvas ta, et suurema riskiga huvitegevus võiks toimuda õues.

Õpetajate vaktsineerimisel peaks Kersna sõnul kehtima sarnane põhimõte: mittevaktsineeritud õpetajaid testitakse regulaarselt. Samuti peab ta võimalikuks koolis maskikandmise kohustust neile, kes pole vaktsineeritud.

Koolide sulgemise negatiivne mõju laste vaimsele tervisele ja liikumisaktiivsusele on Kersna sõnul uuringute kohaselt oluliselt suurem kui positiivne mõju viiruse takistamisele. "Näeme eksamitulemustest, et õpitulemused on langenud," tõi ta veel välja probleeme. "On teaduslik teadmine ja nüüd ka kogemus, et koole ei tohiks lausaliselt kinni panna. Usun, et valitsuses on selles osas ühine arusaam."

Kersna selgitas, et Läti ja Leedu nõuavad õpetajatelt vaktsineerimist, kuid tema seda meelt ei ole, et vaktsineerimata õpetajad koolist lahkuma tuleks sundida.

"Olen seda meelt, et nad tõestaksid oma nakkusohutust ja praegu oleme planeerinud, et riik tagab õpetajatele ja õpilastele kiirtestid."