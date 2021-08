Valitsus võib laiendada tõendiküsimise ja maskikandmise nõuet

"Siin tuleb anda selge sõnum, et vaktsiinitõend on tulnud, et jääda kuni pandeemia lõpuni. Kui olukord paraneb maailmas tervikuna, saame neid reegleid taas leevendama hakata, aga seni peaks olema COVID-tõendi esitamine pigem norm kõigil sellistel üritustel ja tegevustes, kus inimesed üksteist ei tunne, distantsi hoidmine pole alati võimalik ja nakkusoht on paraku ajas kasvav tulenevalt viiruse leviku hoogustumisest," rääkis Kiik neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Tema sõnul tuleks kaaluda, millal minna täielikult üle kontrollitud üritustele. Alates esmaspäevast, 9. augustist rakendub nõue, kus koroonatõendit nõutakse üritustel, kus siseruumides osaleb üle 50 ja välitingimustes üle 100 inimese.

"Selge see, et ürituste korraldajad tahavad siin selgust ja ka viiruse leviku seisukohalt on oluline, et tänane olukord, kus 50 inimest on lubatud koguneda ilma tervisetõendita sees ja kuni 100 väljas, on tõenäoliselt ajutine olukorras, kus viirusenumbrid kasvavad," rääkis Kiik. "Meil tuleb kokku leppida need reeglid, millised üritused ja tegevused on ainult COVID-tõendiga kättesaadavad sõltumata osalejate arvust, sest arusaadavalt tekitab ka äriringkondades õigustatud küsimusi see, kas 48 osalejaga ja 52 osalejaga üritus on niivõrd erineva nakkusriskiga," ütles minister.

Kiik ja ka peaminister Kaja Kallas soovitasid inimestel kanda maski kõikjal sellistes olukordades, kus võib olla nakatumisoht - kus on võõrad inimesed, kelle ohutus pole teada või ei ole võimalik piisavat distantsi hoida.

"Ma arvan, et maskikandmise küsimus tuleb laeiemalt ette võtta," märkis Kiik. "Neid kohti, kus inimesed tõesti ei tea - nagu ka peaminister kirjeldas - kus inimesed ei tea, kellega nad kokku puutuvad, kes on terve, kes on tõbine, on kahjuks [lisaks ühissõidukitele] veel ja ka seal peaks maski kandmine olema kui mitte kohustuslik, siis vähemalt tungivalt soovitatav. Ma arvan ka seda peaks kabineti nõupidamisel arutama," ütles tervise- ja tööminister.

Kiik lisas, et tema hinnangul tuleks esmaspäeval jõustunud nõuet ühistranspordis maski kanda jõulisemalt kontrollida.

Ta leidis ka, et politsei- ja piirivalveamet (PPA), mille ülesannete seas on ka koroonareeglitest kinnipidamise jälgimine, peaks saama lisaressursse, kuna COVID-i kriisi kõrval on PPA-l praegu suurem koormus ka seoses Leedu-Valgevene piiril puihkenud rändekriisiga.