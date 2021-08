PPA on kasvavaks migrandisurveks valmis

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson leiab, et selline hübriidrünnak, nagu korraldab Valgevene Leedule ja Lätile, võib teoreetiliselt tabada ka Eestit.

Mihkelson meenutas, kuidas näiteks 2015. aastal korraldas Venemaa migratsioonisurve Põhja-Karjalas Norra ja Soome piiril.

"Kui Venemaal tekib soov kuidagiviisi mõjutada meid sellist hübriidvahendit kasutades meile surve tekitamiseks, eriti sisepoliitilise surve tekitamiseks, siis see võib juhtuda. Ma ütleks, et meie valmisolek on praegu kindlasti kõrgem, kui see oli mõned nädalad tagasi," ütles Mihkelson.

Eesti Pagulasabi juhataja Eero Jansoni sõnul peab Eesti juhul, kui pagulased meie piirile peaksid jõudma, lähtuma rahvusvahelisest õigusest ning kui inimene vajab varjupaika, siis peab tal olema õigus esitada selleks taotlus. Taotluse läbivaatamine võtab aega umbes pool aastat.

"Kui inimesel on selge kaitsevajadus, siis talle ka vastav kaitsestaatus tuleb anda - kas pagulase staatus või kaitse staatus. Kõige olulisem on inimesi mitte tagasi saata sinna, kus on oht nende elule või tervisele," toonitas Janson.

Politsei- ja piirivalveameti strateegilise staabi juht Ivo Utsar hindab, et põhimõtteliselt on PPA pagulaste võimalikuks massiliseks sisseraändeks valmis. Juba praegu on tugevdatud pistelisi piirikontrolle.

"Põhimõtteliselt on meil taktikaliselt kaks filtrit. Üks on lõunapiir - sisepiir -, kus me teeme pistelisi kontrolle profiilipõhiselt ja teine koht, kus me oleme aktiivsemalt toimetamas, on sadam, et võimalikult varajases faasis ära tunda, kas on tegu ohuga, mis realiseerub meie riigis," selgitas Utsar.

Utsari sõnul on uuendatud ja partneritega läbi arutatud ka kõik need plaanid, kuidas käituda juhul, kui Eestit peaks tabama migrantide tulv.

"Politsei- ja piirivalveametis oleme käivitanud strateegilise staabi, kus me olemegi kogu aeg valmis uuendama oma plaane. Korjame paraku küll negatiivsest kogemusest paremaid praktikaid lätlaste ja leedulaste taktikast, tegevustest, kuidas nemad sellega toime on tulnud ja selle abil modifitseerime oma plaane," ütles Utsar.

Utsari kinnitusel on Eesti piiril praegu rahulik.