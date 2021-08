Soonvald: Jüri Ratas on presidendivalimiste ummikseisu arhitekt

"On täielik demokraatiakriis, et meil pole täna ühtegi kandidaati või isegi kandidaadi kandidaati," sõnas Urmo Soonvald saates, tõdedes hiljem, et ehk on sõna "demokraatiakriis" siiski veidi ülepaisutatud.

Tema hinnangul on loo algus jaanuarikuus, kui toimusid Reformi- ja Keskerakonna koalitsiooniläbirääkimised. "Siis minu teada Keskerakond küsis Reformierakonnalt, kas me lepime kokku ka, et teeme ühise presidendi. Jutt oli selgelt Jüri Ratasest. Ja Reformierakond ütles millegipärast, et nad ei taha kokku leppida. Ma arvan, et kogu see kriis hakkas sealt pihta," rääkis ta.

"Praegu läheb tohutult aega sellele, et me räägime mingitest tänastest detailidest. Meil tuleb minna juure juurde tagasi. Ja see protsess, et Keskerakond ja Reformierakond kokku ei leppinud, et Jüri Ratas oli pettunud ja solvunud, siis tegelikult kõik see takt on loodud Jüri Ratase poolt. Jüri Ratas on tänase demokraatiakriisi osaline arhitekt. Tema eestvedamisel, tema jonnimisel, mis iganes see verb on - ja see pole üldse pahatahtlik, ma isegi inimlikult võin temast aru saada -, ei ole tekkinud sisulist otsimist. Võib-olla see sisuline otsimine on tekkinud viimase paari nädala jooksul," lisas Soonvald.

Tema hinnangul augusti alguseni isegi ei tahetud ühist presidendikandidaati otsida. "Tegelikult taheti mängida mängu - kui te mind ei tahtnud, siis te saate selle sõu, mis te praegu saate," lisas ta.

Marti Aaviku hinnangul on kohatu nimetada praegust olukorda presidendivalimistel demokraatiakriisiks.

"Tegelikult ei peaks ka olema väga närvis. Kaks nädalat on veel aega kandidaatide ülesseadmiseni. Kahe nädala ja kahe päeva pärast on valimine riigikogus. Ma arvan, et sellele kokkuleppele on inimesed lähedal. See ei ole mingisugune katastroof, et asjad lähevad niimoodi nagu nad on reeglites ette nähtud," ütles Aavik.

Saatejuht Mirko Ojakivi hinnangul ei pruugi olukord viia demokraatiakriisini, kuid võib kujuneda katastroofiks. "Tuumprobleem on, kui mõelda viie aasta tagusele olukorrale, kuidas tekkis Kersti Kaljulaid," ütles ta ja lisas, et presidendi institutsiooni maine saab kannatada.

Saate videosalvestust saab järele vaadata hiljemalt pühapäevast.