Taliban sisenes Kabuli, president põgenes riigist

Islamistlik Taliban on jõudnud pealinna Kabuli ja vaatamata esialgsele lubadusele linnapiirile pidama jääda, on Taliban pealinna sisenenud. Kabulis on kuulda laske, lisaks on Taliban hõivanud kõik Afganistani piiriületuskohad. Lääneriigid evakueerivad oma saatkondi, Afganistani president Ashraf Ghani lahkus riigist.

Algselt lubas Taliban, et ei sisene pealinna, kuid pühapäeva õhtul sellest siiski kinni ei peetud ning Talibani võitlejad sisenesid Kabuli, vahendab CNN.

BBC kirjutab, et Talibani võitlejad vabastasid Kabulis Pul-e-Charkhi vanglast vange, kellest suurem osa olid talibid. Lisaks on mitmel pool linnas on kuulda laske, muuhulgas ka Kabuli lennujaama juures. Twitteris levivad videod Talibani võitlejatest, kes kõnnivad Kabuli tänavail. Väidetavalt on Kabuli haiglasse jõudnud ca 40 haavatud inimest.

Taliban on võtnud kontrolli alla kõik Afganistani piirületuskohad, kinnitab Associated Press.

Afganistani president Ashraf Ghani on riigist põgenenud ning sama on teinud ka asepresident Amrullah Saleh, vahendas BBC. President loobub võimust juba pühapäeval, teatas araabiakeelne uudistekanal Al Arabiya.

CNN-i andmeil sõidavad Afganistani võimud "peatselt" läbirääkimistele Talibaniga Katari pealinna Dohasse. Linnas olid möödunud nädalal läbirääkimised, kus osalesid lisaks Afganistani võimudele ja Talibanile ka USA, Hiina, ÜRO ja Euroopa Liidu esindajad.

Pakistani siseminister Sheikh Rashid Ahmed ütles, et Taliban võttis enda kätte Torkhami piiriületuskoha, öeldes kohalikule Geo TV-le, et Pakistan peatas seetõttu ajutiselt piiriülese kaubanduse. Pühapäeva pärastlõunal teatasid aga Pakistani ametivõimud, et kaubandus on taasavatud, kuid tsiviilisikud üle piiri ei pääse, vahendas CNN.

Torkhami piiriületuspunkt oli viimane piiripunkt, mille Taliban hõivas.

Riigid evakueerivad oma saatkondade töötajaid

USA saatkonda Kabulis hakkasid pühapäeval maanduma helikopterid, kui saatkonna katuse kohal hõljus suits. USA on teatanud, et saatkonnas asuti hävitama tundliku sisiuga dokumente.

USA võimud kavatsevad toimetada kõik Kabuli saatkonna töötajad, sealhulgas tippametnikud Afganistanist välja 72 tunni jooksul, vahendas CNN informeeritud allikatele viidates. Protsessi kiirendamist olid prognoosinud mitmed USA välisministeeriumi ametnikud.

Suurem osa diplomaate naaseb kohe kodumaale, aga väike rühm jääb esialgu tööle Kabuli lennuväljale. Praeguse seisuga sulgub saatkond lõplikult teisipäeval.

USA ametnikud on viimastel päevadel korduvalt CNN-ile öelnud, et USA-l pole praegu märkimisväärselt luureandmeid. See on üks asi, mis kiirendab diplomaatide kojusaatmist, sest nad tõesti ei tea toimuva täpset dünaamikat. Selle üks peamisi põhjusi on, et USA on välja viinud enamiku oma vägedest – ka need, kes suutsid koguda luureandmeid.

Ka Saksamaa ja Itaalia tegelesid pühapäeval saatkonnatöötajate Kabulist evakueerimisega.

Kui Saksamaa saadab Kabuli sõjaväe transpordilennuki ning evakueerumine toimub esmaspäeval, siis Itaalia ajakirjandus teatas pühapäeval, et enamik personalist on juba Kabuli lennujaamas.

Saksa uudisteagentuur dpa kinnitas, et koos sakslastega evakueeritakse kõik saatkonna afgaanidest töötajad.

Anonüümseks jääda soovinud ametiisik ütles Associated Pressile, et operatsiooni turvavad eriväelased.

Sõjaväelennukid viivad evakueeritavad esmalt Kesk-Aasias asuvasse baasi, kust nad tšarterlendudega Saksamaale suunduvad.

Itaalia ajaleht Corriere della Sera kirjutas, et umbes 50 itaallasest saatkonnatöötaja ja 30 afgaani ning nende perede äraviimist turvavad eriväelased.

Itaalia kaitseministeerium on öelnud, et 228 afgaani on juba Itaalias ning nende päästmine Talibani võimaliku kättemaksu eest oli moraalne kohustus.

Agentuuri LaPresse väitel lahkub lend Itaalia saatkonnatöötajatega Kabulist pühapäeva õhtul.

Briti peaminister Boris Johnson soovib järgmisel nädalal katkestada Afganistani kriisi tõttu parlamendi suvepuhkuse, teatas pühapäeval Briti ajakirjandus.

Taliban on jõudnud Kabulini

Taliban on hõivanud kõik olulised Afganistani linnad peale Kabuli ning ring pealinna ümber tõmbub järjest enam koomale.

Islamistlik Taliban soovib saada kontrolli Afganistani üle mõne lähema päeva jooksul, ütles rühmituse kõneisik BBC-le, kui talibid olid pealinna ümber piiranud.

Anonüümsust palunud ametiisikud kinnitasid, et seni ei ole Kabuli äärelinnades mingeid lahinguid toimunud. Teate kohaselt on Talibani võitlejad Kalakani, Qarabaghi ja Paghmani linnajagudes.

Varem teatati Talibani võitlejate jõudmisest äärelinnadesse ning siis kirjutas Talibani pressiesindaja Twitteris, et võitlejad on saanud korralduse linna väravatel oodata.

Venemaa aga teatas, et ei kavatse oma saatkonda Afganistani pealinnast Kabulist evakueerida ning tahab Afganistani asjus ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralist istungit.

Kabulov ütles, et tal on otsekontakt Moskva suursaadikuga Kabulis ning saatkonnatöötajad jätkavad rahulikult tööd ja mingit evakueerumist pole kavas.

Taliban võttis pühapäeva hommikul kontrolli ka Afganistani idaosas asuva Jalalabadi linna üle. Laupäeval õnnestus Talibanil hõivata põhjaosas asuv Mazar-i-Sharifi linn, mis pidas vastu päevi, samas kui mässulised suuremas osas riigist hoogsalt edasi tungisid.

Sõjapealikud Abdul Rashid Dostum ja Atta Mohammad Noor, kes juhtisid omakaitseväe vastupanu, pagesid Usbekistani, mis asub umbes 30 kilomeetrit põhjas, sõnas üks abi.

Afganistani president Ashraf Ghani ütles laupäeval, et riigi relvajõudude remobiliseerimine on esmaülesanne, kui Talibani võitlejad on pealinnale Kabulile väga lähedal.

Talibani pealetung on šokeerinud afgaane ja USA juhitud liitlasvägesid, kes kulutasid Afganistanis miljardeid dollareid pärast ultrakonservatiivse islamiliikumise kukutamist pea 20 aastat tagasi 11. septembri terrorirünnakute järel.

Biden suurendas USA evakuatsioonivägesid Afganistanis

USA president Joe Biden suurendas laupäeval sõdurite arvu, kes saadetakse Afganistanis asuva saatkonna töötajaid ja kohalikke tsiviilelanikke evakueerima ning hoiatas Talibani võitlejaid missiooni tõkestamise eest.

Pärast kõnelusi oma riikliku julgeoleku meeskonnaga ütles Biden, et 3000 sõduri asemel kavatsetakse saata evakuatsiooni organiseerima ja Ühendriikide 20 aastat kestnud operatsiooni lõpetama umbes 5000 sõdurit.

Biden kaitses taas oma otsust tuua USA sõjavägi Afganistanist ära: "Ma olin neljas president, kes vastutas USA sõdurite kohalolu eest Afganistanis – kaks vabariiklast, kaks demokraati – ning ma ei jäta seda sõda viiendale."