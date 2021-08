Mikser: kriisi peab lahendama praegu, mitte uue nädalani ootama

"Kahtlemata arvan seda, et tegemist on kriisiga, mida oleks pidanud lahendama eile-üleeile," ütles Mikser ja lisas, et enam pole aega oodata ja olukorraga tuleb koheselt tegeleda.

Mikser selgitas, et humanitaarkriis süveneb iga hetkega ning oluline on see, et Afganistanis ei pöörduks tagasi inimõigused ja naiste põhiõigused, mille kallal viimased 20 aastat on tööd tehtud.

"Siin on läänemaailma moraalne kohus aidata kõigepealt neid, kes on aidanud meid," lisas Mikser.

Tema sõnul on oluline pakkuda igakülgselt abi neile, kes on Eestiga humanitaarabi projektides koostööd teinud kui ka neile, kes on kaitseväega koostöös olnud.

Mikser lisas, et võrreldes USA-ga on Eestil võrdlemisi lühikesed käed ning suuri autonoomseid evakueerimisoperatsioone Eesti teha ei suuda.

Afganistanist ei saa Mikseri hinnangul Talibani võimu all demokraatlikku riiki, kuid ta ütles, et loodab, et Talibani võim pole seal igavene. Võitlus selle nimel, et Afganistanist saaks demokraatlik riik, Mikseri sõnul ei lõppe.

Oodata on Talibani kättemaksuaktsioone neile inimestele, kes tunduvad Talibanile ohtlikud, lisas Mikser. Ta sõnas, et on oluline jälgida, kuidas võimu ülevõtmine täpsemalt toimuma hakkab ja kuidas olukord edasi areneb.