EKRE Tallinna linnapeakandidaat on Martin Helme

Erakonna aseesimees Mart Helme kandideerib Lasnamäel, presidendiks saada sooviv Henn Põlluaas Nõmmel.

Haaberstis on EKRE esinumber Helle-Moonika Helme, Kesklinnas Euroopa Parlamendi saadik Jaak Madison, Kristiines Urmas Reitelmann, Põhja-Tallinnas Argo Luude ja Pirital Kairet Remmak-Grassmann.

Martin Helme ütles Tallinna valimisprogrammi tutvustades, et nende üheks eesmärgiks on panna Tallinnas käima õhutramm, mis ühendaks Vanasadama ja lennujaama, kuhu praegune linnavõim kavatseb käima panna maad pidid liikuva trammi. Helme nimetas õhutrammi keskkonnasõbralikuks ja täiesti teostatavaks lahenduseks. Samuti lubab EKRE mere kaudu ühendada Kakumäe ja kesklinna.

Tallinnas ainuvõimul oleva Keskerakonna linnapeakandidaat on praegune linnapea Mihhail Kõlvart, nende eeldatava suurima konkurendi Reformierakonna kandidaadiks on Kristen Michal.

Loosungiga "Plats puhtaks!" valimistele vastu mineva Isamaa soovib linnapeana näha Urmas Reinsalut, sotsiaaldemokraatide kandidaat on Raimond Kaljulaid.

Roheliste linnapeakandidaat on erakonna juht Zyleixa Izmailova. Eesti 200 teeb oma kandidaadi teatavaks kolmapäeval.

Üle Eesti ligi 1300 kandidaati

EKRE läheb kohalikele valimistele loosungiga "Meie armastame Eestit!".

EKRE esimehe Martin Helme sõnul väljendab loosung erakonna liikmete keskset motivatsiooni poliitikas.

"Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ühendab tegusaid ja aatelisi inimesi, kelle südames on Eesti. Meile ei ole vastuvõetav see, kuidas tänane valitsuskoalitsioon rahvusriiklust lammutab. Iga päevaga saab aina selgemaks, et oleme ainus erakond, kes peab oluliseks kuulata oma rahvast ning kaitsta meie rahvuskodu, eesti keelt ja meelt," ütles Helme.

EKRE läheb valimisel välja 73 omavalitsuses ligi 1300 kandidaadiga.