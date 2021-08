Eesti 200 Tallinna linnapeakandidaat on Marek Reinaas

Eesti 200 soovib Tallinnas viia läbi reformi. Esimese eesmärgina soovitakse anda linnaosadele rohkem võimu ja otsustusõigust. Seeläbi saab linn minna lähemale linnakodanikele.

Teiseks soovib erakond tuua muutuse linnaeelarvesse.

"Uurisime viimase kümne aasta linnaeelarvet ja leidsime sealt väga huvitavaid fakte," sõnas Reinaas. "Üks olulisemaid avastusi, mida tegime, oli see, et mis puudutab linnainvesteeringuid, siis linnaosade vahel on need jaotunud väga ebavõrdselt."

Näitena tõi ta, et Lasnamäe möödunud aasta eelarvesse oli inimese kohta arvestatud 2200 eurot, aga Mustamäel ainult 406. Kristiines ja Haaberstis jäi summa 700 euro lähedale.

Samas ei ole Lasnamäele tekkinud paremat linnaruumi ega lastele võimaldatud paremat haridust, mida Reinaasi sõnul kogu linnas vaja oleks.

Just seetõttu esitleti oma linnapeakandidaati ka erakonna arvates Tallinna ühes koledamas kohas – Balti jaama kõrval asuvas trammipeatuses.

Ümbruses toimuv iseloomustab Reinaasi hinnangul pealinnas aetud poliitikat, kus üks inimene on otsustanud selle üle, milline peaks olema linnakodanikele mõeldud ruum. "Ümberringi on läbu ja korralagedus," sõnas ta.

"Ebaõiglus on viiekordne ja see tuleb ära lõpetada," võttis Reinaas kokku Eesti 200 valimislubaduse pealinnas.

Erakonna esimees Kristina Kallas lisas, et Eesti 200 on see poliitiline jõud, kes on valmis tooma muutust nii Eesti poliitikasse kui Tallinna juhtimisse ning seda on inimesed väga oodanud.

Reformierakonna kandidaat Tallinna linnapea kohale on Kristen Michael, Isamaal Urmas Reinsalu ning sotsiaaldemokraatidel Raimond Kaljulaid. Rohelised soovivad linnapeana näha Zyleixa Izmailovat ning EKRE Martin Helmet.

Ainsana ei ole ametlikult oma linnapeakandidaati kinnitanud Keskerakond, kuid erakond on mõista andnud, et nad ei näe põhjust, miks ei võiks jätkata praegune linnapea Mihhail Kõlvart.