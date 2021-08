Tallinn korraldab õpilaste vaktsineerima meelitamiseks suure auhinnaloosi

21.- 22. augustil ning 27.-29. augustil kell 10-20 toimub Tallinna koolides vaktsineerimine, kus lisaks Pfizer/BioNTech Comirnaty vaktsiini saamisele osaleb iga vaktsineeritu auhinnaloosis. Peaauhinnaks on 30 iPadi.

"Koolides vaktsineerimise vastu huvi äratamiseks ning vaktsineerimisega seonduvalt positiivse meeleolu loomiseks oleme linna poolt välja pannud tuhandeid auhindu ning auhinnafondi toetab paarkümmend ettevõtet kokku tuhandete auhindadega. Vaktsineerimine on jätkuvalt vabatahtlik, aga meie eesmärk on anda inimestele võimalus teha lihtne valik vaktsineerimise kasuks ikka selleks, et algaval õppeaastal oleksid võimalikult paljud õpilased, õpetajad ja pered koroonaviiruse eest kaitstud," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Koolides vaktsineerimise auhinnafondis on lisaks 30 iPadile 25 kruiisi Stockholmi, 500 viietunnist merekruiisi Läänemerel ning 100 Tallink SPA külastust Tallinkilt.

Kõige rohkem leidub auhinnafondis kinkepileteid elamuste saamiseks: 400 Super Skyparki ja 100 vaateratta piletit, 500 perepiletit Eesti Rahva Muuseumi, 100 kinkepiletit Rahvusooperisse Estonia, 100 kinkepiletit Vene Teatrilt, 30 piletit kinoketilt Forum Cinemas, 1520 pääset Tallinna Loomaaeda ning 1000 kinkepiletit Tallinna Botaanikaaeda. Lisaks on loosimisel 2000 kinkekaarti ujulatesse, spordikeskustesse ja muuseumidesse.

Väljaloosimisel on ka erinevaid kinkekaarte: 70 Rademari 10-eurost kinkekaarti, 100 Maxima 10-eurost kinkekaarti, 150 Südameapteegi 5-eurost kinkekaarti. Auhinnaks võib saada ka veepudeli, akupanga või laadija.

Toetajad on auhindadeks välja pannud ka erinevaid eineid: 500 Burger Kingi kinkekaarti Tallinkilt ja Burger Kingilt ning 500 hot-dogi ja 1000 K Freeze L-suuruses jooki Circle K-lt.

Iga koolis vaktsineeritu saab magusa ampsu Premia jäätise või Kalevi kommide näol.

Vaktsineerimine toimub kõigis linnaosades ühtekokku 16 koolis üle linna. Vaktsineerimiseks koolides eelregistreerima ei pea, lisaks õpilastele on vaktsineerima oodatud kõik ümberkaudsed elanikud.

Sel laupäeval ja pühapäeval kell 10-20 toimub vaktsineerimine Kesklinnas Tallinna Reaalkoolis (Estonia pst 6), Lasnamäel Tallinna Läänemere Gümnaasiumis (Vormsi 3) ja Tallinna Laagna Gümnaasiumis (Vikerlase 16), Haaberstis Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis (Järveotsa tee 31), Mustamäel Tallinna 32. Keskkoolis (Kiili 10) ja Põhja-Tallinnas Pelgulinna Gümnaasiumis (Mulla 7).

Järgmisel nädalavahetusel, reedest pühapäevani kell 10-20 toimub vaktsineerimine Kesklinnas Tallinna 21. Koolis (Raua 6), Kristiines Tallinna Kristiine Gümnaasiumis (Nõmme tee 32), Lasnamäel Lasnamäe Gümnaasiumis (Pae 59) ja Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis (K. Kärberi 9), Pirital Pirita Majandusgümnaasiumis (Metsavahi tee 19), Haaberstis Tallinna Õismäe Vene Lütseumis (Õismäe tee 28), Mustamäel Tallinna 53. Keskkoolis (J. Sütiste tee 42) ja Tallinna Tehnikagümnaasiumis (Sõpruse pst 187), Nõmmel Tallinna Nõmme Põhikoolis (Raudtee 68) ja Põhja-Tallinnas Ehte Humanitaargümnaasiumis (Ehte 9).

Vaktsineerimist viivad läbi Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ning SA Tallinna Koolitervishoid.

Kõik Tallinna koolid on saatnud õpilastele ja lapsevanematele teavituskirja ja vanema nõusoleku vormi. Õpilane saab vaktsineerima minna koos vanemaga või vanema antud kirjaliku nõusolekuga. Nõusoleku vormi leiab ka Tallinna kodulehelt. Kui vaktsineerimispunkt ei asu õpilase oma koolis, võib ta minna mistahes kooli, kus vaktsineerimine on korraldatud.