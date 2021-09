Ravimiamet: vaktsineerimisele meelitavad loosimised ei ole lubatud

Ravimiameti õigusosakonna juhataja Kaili Semm ütles ERR-ile, et viimastel nädalatel on avaldatud mitmeid vaktsineerimisele kutsuvaid kampaaniaid, milles pakutakse selle eest erinevaid hüvesid, kingitusi või viiakse läbi loosimisi.

Semm märkis, et ravimiamet mõistab hästi vajadust vaktsineerimise hõlmatust suurendada, kuid juhib kõikide vaktsineerimise korraldajate tähelepanu, et vaktsineerimise suurendamiseks pakutavad hüved kingituste ja erinevate loosimiste näol ei ole selleks sobiv ega kohane meede ning ei ole kooskõlas ravimite ratsionaalse kasutamise eesmärgiga.

Tallinna linnavalitsus korraldas augustikuus koolides mitmeid vaktsineerimisi ning suurema osavõtu tagamiseks loositi kaitsesüsti saanute vahel välja auhindu.

"Koolides vaktsineerimise vastu huvi äratamiseks ning vaktsineerimisega seonduvalt positiivse meeleolu loomiseks oleme linna poolt välja pannud tuhandeid auhindu ning auhinnafondi toetab paarkümmend ettevõtet kokku tuhandete auhindadega. Vaktsineerimine on jätkuvalt vabatahtlik, aga meie eesmärk on anda inimestele võimalus teha lihtne valik vaktsineerimise kasuks ikka selleks, et algaval õppeaastal oleksid võimalikult paljud õpilased, õpetajad ja pered koroonaviiruse eest kaitstud," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (KE) 18. augustil.

Kõlvart: olen kindel, et see ei ole ebaseaduslik

Kolmapäeval eetris olnud ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast" kommenteeris Kõlvart, et loosimised ja kingitused aitasid vaktsineerimisele anda ühiskonnas positiivsemat fooni.

"Meie eesmärk ei olnud kedagi survestada, vaid meie eesmärk oli näidata, et on võimalus, mida oleks vaja kasutada ja see on ka võimalus ühiselt panustada selleks, et ühiskonda ei oleks vaja kinni panna," lausus Kõlvart.

"Ma olen kindel, et see ei ole ebaseaduslik ja ma arvan, et on ka sisuliselt õige, et see lähenemine peabki olema positiivne," lisas Kõlvart.

Ravimiamet hakkab algatama menetlusi

Kaili Semm aga märkis, et teavituskampaaniad ja üleskutsed koos tasakaalustatud teabejagamisega on igati põhjendatud, et inimesed saaksid teha läbimõeldud otsuse ilma saadava hüve kaalutluseta.

"Vaktsineerimise läbiviijale on kampaaniate korraldamine uus ja kõikidest ravimireklaamile kohalduvatest piirangutest ei olda teadlikud. Ravimiamet võtab ühendust kõikide kirjeldatud kampaaniate korraldajatega, keda ametil õnnestub tuvastada, et selgitada kingituste ja loosimiste keeldu. Edasiste rikkumiste korral tuleb ravimiametil alustada menetlust," sõnas Semm.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) ütles ERR-ile, et siin peavad olukorda hindama juristid. "Kui siin on mingeid küsitavusi, siis sellele tähelepanu juhtima ja ravimiamet teeb siin oma tööd," sõnas minister.

"Kui me räägime vaktsineerimise edendamisest, siis loomulikult peamine argument on inimeste elu ja tervise kaitse. Riik ei ole keskselt ühtegi sellist n-ö vaktsineerimisloteriid või muud taolist korraldanud, küll aga on tõepoolest vaktsineerimise korraldamise töörühm ja erinevad tervishoiuasutused saanud vaktsineerimise edendamiseks abi nii erasektorilt ja kohalikelt omavalitsustelt," ütles Kiik veel.