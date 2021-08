Olukord Kabuli lennujaamas on stabiliseerumas

Olukord Afganistani pealinna Kabuli lennujaamas on stabiliseerumas. Lääneriikide sõnul on Taliban kinnitanud, et evakueerimist ei takistata.

Kabuli lennujaamas jätkub juba mitmendat päeva suuremahuline päästeoperatsioon. Liitlasriikide lennukid surutakse sõna otseses mõttes inimesi täis. Näiteks USA on Kabulist ära lennutanud juba seitse transpordilennukitäit inimesi, kusjuures pardale võeti tavapärasest üle kahe korra enam ehk 700 - 800 reisijat.

"Taliban on meile kinnitanud, et nad lubavad tsiviilisikutel turvaliselt lennujaama liikuda. Ütlen ausalt: nii me seda võtamegi. Need on Talibani sõnad," kommenteeris USA välisministeeriumi kõneisik Ned Price.

"Meile on juhtide poolt antud käsk turvata kohaliku piirkonna saatkonnahooneid ning me lähtume sellest. Jumalale tänu, et meie vastutusalas pole seni olnud ühtegi probleemi," ütles üks Talibani komandör.

Erinevatel hinnangutel suudetakse stabiilse olukorra jätkudes lennujaamast ära transportida 5000-9000 inimest päevas. Protsessi lõppkuupäevaks on USA seadnud 31. augusti. Nende kõrval tegelevad palavikuliselt oma inimeste äraviimisega ka teised riigid.

"Praegu oleks aus öelda, et Taliban lubab evakuatsiooni läbi viia. Kõige olulisem on see, et saaksime selle tehtud nii kiirelt kui võimalik. Oleme uhked, et saame tuua need vaprad afgaanid enda maale ja kutsume üles teisigi meie poole pöörduma," ütles Suurbritannia peaminister Boris Johnson.

Teisipäeva õhtul jõudis nii Suurbritanniasse kui ka Saksamaale mitu lennukitäit inimesi, kel õnnestus piiramisrõngast pääseda.

"Me surusime ennast läbi ning mu väike poeg kukkus ja me kartsime. Õnneks saime läbi ning üks ameeriklane näitas oma lahkust, märgates, et me oleme meeleheitel. Ta vaatas meie passe ja ütles, et kõik on korras ning et me võime sisse minna. Ülejäänud inimesed lihtsalt nutsid ja lamasid maas. See oli kohutav," kirjeldas Kabulist evakueeritud Samsama Khuja.

Liitlastega koostööd teinud inimeste päästmisel on abikäe ulatanud ka Afganistani naaberriikide võimud. See võib osutuda pääseteeks paljudele, kes Kabuli lennujaama enam ei jõua.

"Kõik meie piiripunktid töötavad ja on turvalised. Kõik meie lennujaamad tervitavad välisdiplomaate, välismaalasi ja ajakirjanikke. Nad on teretulnud ja kõik läheb sujuvalt," kinnitas Pakistani siseminister Rashid Ahmed.