Fotod: pidulik lipu heiskamine Toompeal

Peaminister Kaja Kallas (KE) ütles oma kõnes, et maailmas toimuv meenutab, et miski ei ole iseenesestmõistetav ja meil on palju, mille oleme ise üles ehitanud ja mille eest tänulik olla ning mida hoida ja edasi arendada.

"Võrdsed õigused ja võimalused naistele ja meestele. Igaühe õigus olla soovi korral kriitiline ja häälekas. Sõnavabadus, tegutsemisvabadus, liikumisvabadus," lausus Kallas. "Muidugi peame meeles pidama, et vabadus tähendab ka vastutust, kohustust hoida ka teisi, nende elusid ja vabadust," lisas ta.

Riigikogu esimees Jüri Ratas (KE) tänas neid, kes tol ajal sirgeselgselt Eesti nimel tegutsesid.

"Täna kolmekümne aasta eest ärkasime Eestimaal ühise unistusega elada oma riigis enda tahte järgi. Tol samal päeval kell 23.03 sai see teoks. 69 meid esindavat riiginaist ja riigimeest otsustasid suurelt tulevikku vaadata – üksmeelselt taastada Eesti Vabariigi iseseisvuse. Sellele järgnenud

päevadel ja öödel tehtud töö tulemusena saame täna ärgata oma riigis kindlusega, et võime meie Eestimaal enda tahte järgi igavesti elada," kõneles Ratas.

Pöördumise tegi ka EELK peapiiskop Urmas Viilma, kes kõneles lipu kui sümboli tähtsusest.

"Kaugel kodumaast, olgu Tokyos või Kabulis sümboliseerib lipp kõike seda, mis mahub mõistete kodu, perekond, isamaa ja vabadus alla. Sinimustvalge kangas tähistab ka meie soid ja rabasid, kõrgustikke ja põlde, metsi ja külasid, järvi ja jõgesid, kirikutorne ja majakaid, saari ja linnasüdameid, rääkimata laulu- ja tantsupidudest. Nõnda võib kõike, mida nimetame Eestimaaks visualiseerida vaid kolme kõrvuti asetseva värvigatriibuga: sinise, musta ja valgega.

Iga hommikul Pika Hermani tippu heisatav sinimustvalge kõneleb juba enam kui 30 aastat kõigile – Eestimaa elab ja hingab!" lausu Viilma.

20. Augusti Klubi president Ants Veetõusme meenutas, kui eriline oli hommik, mil Pika Hermanni tornis hakkas taas lehvima sinimustvalge lipp. "Inimestele, kes olid pidanud üle elama okupatsioonid, küüditamise, vangilaagrid, oli see tunne sõnulkirjeldamatu," lausus Veetõusme.

Ta lisas, et lipuga saime tagasi oma väärikuse. "Et me ei peaks enam kunagi peitma salapeidikutes Eesti oma sinimustvalget lippu, siis hoidkem üheskoos oma riiki ja lippu väärikalt tema aus ja hiilguses," ütles Veetõusme.

Lipuheiskamisel kõneles ka Islandi parlamendi esimees Steingrímur J. Sigfússon. Ta nentis, et 26. augustil 1991 oli Island esimene riik, kes viis sisse diplomaatilised suhted Eesti, Läti ja Leeduga. "Oma ajaloo ja kultuuri kindlal põhjal ning oma rahva tahte ja pühendumuse toel olete kolmkümmend aastat tagasi toimunud ajaloolistest sündmustest saadik teinud tohutuid edusamme," tunnustas Sigfússon.

20. augustil 1991 kell 23.03 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 69 poolthäälega vastu otsuse taastada Eesti riiklik iseseisvus.