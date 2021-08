Keskerakonna ja Reformierakonna juhatused toetavad Alar Karise kandidatuuri

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et nii Alar Karis kui ka Tarmo Soomere on mõlemad väärikad ja tugevate kogemuste ning teadmistega kandidaadid, kuid laiapindsem ühisosa tundub täna olevat Karisel.

"Keskerakond on algusest peale rõhutanud, et meie eesmärk on valida tervele Eestile uus president Riigikogus. Täna oleme konsultatsioonide tulemusel jõudnud seisukohale, et Alar Karise pole mitte ainult hea kandidaat, vaid tal võiks olla presidendivalimistel ka laiem toetus saadikute seas," rääkis Ratas.

Karise suurimateks plussideks hinnatakse Ratase sõnul nii tema tugevat teadustöö tausta, endise riigikontrolörina kogemust ja teadmisi riigi toimimisest ning selle korraldusest, aga ka tasakaalukust.

"Keskerakonna Riigikogu fraktsiooniga kohtudes esitati kandidaadile mitmeid Keskerakonna jaoks põhimõtteliselt olulisi küsimusi ning nii kandidaat kui ka esitatud vastused jätsid fraktsioonile riigipea ametiks sobiva mulje," tõi Ratas välja.

Ta sõnas, et riigikogus presidendi valimine on võimalik, kuid sõltub nüüd kõigist parlamendierakondadest.

"See, et kaks suuremat erakonda Riigikogus on leidnud ühiskandidaadi on kindlasti esimene ja vajalik samm, mis näitab tahet koostööks ja annab meile reaalse võimaluse valida Eestile uus väärikas president. Ma siiralt loodan, et Alar Karis pälvib ka teiste Riigikogus esindatud erakondade toetuse ning suudame põhiseadusega parlamendile pandud ülesande edukalt täita," ütles Keskerakonna esimees.

Ratas tänas nii Tarmo Soomeret kui ka Alar Karist nõusoleku eest erakondadega kohtuda ning valmisoleku eest olema presidendikandidaat, samuti kõiki erakondi ja inimesi, kellega on peetud konsultatsioone.

"Tegemist on olnud väga keerukate ja vastutusrikaste otsustega, mistõttu soovin tunnustada kõiki, kes olid valmis arutama, mõtlema kaasa ning leidma ühisosa selleks, et leida Eestile parim president," rõhutas Ratas.

Ka Reformierakonna juhatus otsustas, et erakond toetab presidendivalimistel Alar Karist.



"Alar Karis on väärikas kandidaat riigipea ametikohale, keda saavad toetada kõik Riigikogus esindatud erakonnad. Karis on nii riigikontrolöri kui Tartu Ülikooli ja Maaülikooli rektorina näidanud end tugeva ja tulevikkuvaatava juhina," märkis erakonna juht Kaja Kallas.



Reformierakonna põhikirja järgi kinnitab erakonna juhatus erakonna kandidaadid kõrgetele ametikohtadele.

Vajavad teiste erakondade tuge

Reformierakonnal ja Keskerakonnal on riigikogus kokku 59 kohta. Presidendi äravalimiseks riigikogus oleks vaja kokku saada aga vähemalt 68 toetushäält. Seega vajab Alar Karis riigikogus äravalimiseks lisaks kas Isamaa (12 häält) või Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (koos fraktsioonitu Raimond Kaljulaidiga 11 häält) toetust.

Kui Karis riigikogus vajalikku häältesaaki ei kogu, on Keskerakonnal ja Reformierakonnal ilmselt valimiskogus kahe peale siiski presidendi äravalimiseks vajalik häälteenamus olemas.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon kohtub Karisega esmaspäeval kell 11 ja Isamaa kell 13.30, mille järel kujundavad nad lõplikult oma seisukoha.