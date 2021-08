Keskerakond viib presidendi otsevalimiste eelnõu riigikogusse

Pühapäeval Tallinnas kogunenud Keskerakonna volikogu võttis vastu avalduse presidendi otsevalimiste toetuseks.

"Keskerakond on aastaid seisnud presidendi otsevalimiste eest. Sellist soovi on käimasolev kohati arusaamatu ja pikaleveninud valimisprotsess ainult võimendanud. Inimesed saavad aru, et jutt "rahva presidendist" pole täna veel piisavalt veenev. Muudatust on vaja, et erakonnad riigikogus, fraktsioonid ja saadikud arvestaksid tulevikus just eelkõige rahva soovi. Presidendi otsevalimised sunnivad poliitikuid rohkem väljuma erakondlikust egoismist," märgiti avalduses.

"Keskerakonna hinnangul tuleb anda rahvale õigus presidenti otse valida. Oleme veendunud, et rahva poolt valitud president tunnetab paremini riigijuhile pandud ootusi. Aeg, mil president ainult erakondade tasemel kokku lepitakse, peab jääma möödanikku," lisati avalduses.

Keskerakonna hinnangul ei soosi praegune valimiskord avalikku kampaaniat ega laiapõhjalisi arutelusid. "Kui meil kehtiks presidendi otsevalimised, algaks kandidaatide esitamine oluliselt varem ning me näeksime kindlasti tõsist debatti Eesti sõlmprobleemide ja tulevikusihtide üle. Presidendikandidaadid avaldaksid arvamuslugusid, annaksid intervjuusid ning osaleksid väitlustel ja rahvakohtumistel kõikjal Eestis," leiti avalduses.

Pressiteates lisati, et Keskerakonna fraktsioon algatab presidendi otsevalimiste seaduseelnõu riigikogu sügisistungjärgu alguses.

Teise parlamendierakonnana on presidendi otsevalimisi toetanud EKRE.