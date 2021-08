Bideni sõnul on rasked stseenid Kabuli lennujaamast paratamatud

USA president Joe Biden ütles pühapäeval, et rasked stseenid inimestest, kes üritavad Kabuli lennujaamas lennukisse pääseda, on olukorras paratamatud.

"Raskesisulised stseenid, mida me evakueerimise ajal näeme, on need, mida me seal igal juhul näeksime, olenemata sellest, millal me evakueerima oleks hakanud," ütles president.

"Nii paljusid inimesi pole võimalik evakueerida ilma valu ja kaotuseta ning südantlõhestavate piltideta," sõnas riigipea.

Biden kinnitas, et tunneb sellest hoolimata muret Kabuli lennujaamas evakueerimist ootavate inimeste pärast.

Kabuli lennujaama ümber ning teel sinna valitseb Talibani eest pääseda soovivate inimeste meeleheitlik surve. Lennuvälja perimeetrit kaitsevad USA merejalaväelased, väljaspool kontrollib läbipääsu Taliban. Lisaks tuhandetele ameeriklastele on kordades suurem kogus lääneriikidega koos töötanud afgaane pagemist üritamas.

Biden ütles, et loodab 31. augustiks Afganistani evakueerimise kõigest hoolimata lõpule viia, kuid jättis vajaduse korral tähtaja pikendamise siiski lauale.

"Ma loodan, et me ei pea seda pikendama," sõnas Biden telepöördumises Valgest Majast.

"Vaatame, mida saame teha, kui välisriikide juhid paluvad tähtaega edasi lükata," lisas president.

Biden avaldas arvamust, et Venemaa ja Hiina oleksid ilmselgelt õnnelikud, kui USA jätkaks sõjalist operatsiooni Afganistanis.

"Kujutage ette, et olete Moskvas või Pekingis. Kas oleksite seal rahul, et me lahkume Afganistanist?" küsis Biden ajakirjanikelt.

Biden hinnangul näeksid Moskva ja Peking rõõmuga, kui USA oleks pikka aega Afganistani konflikti takerdunud.

Samas märgivad paljud lääne asjatundjad ja meediakanalid, et Hiinal on vastupidi nüüd võimalus laiendada mõju Afganistanis ja seal oma majandusprojekte ellu viia. Samuti on avaldatud arvamust, et erinevalt Ühendriikidest ei tulnud Venemaale ja Hiinale islamiliikumise Taliban võimuletulek Afganistanis üllatusena.