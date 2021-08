Axios: Biden ei vallanda Afganistani olukorra tõttu ühtegi kõrget ametnikku

"Kõrgete ametnike vallandamine võrduks vea tunnistamisega ja seda ei plaani Biden teha. Biden on endiselt keskendunud praegusele Afganistani poliitikale," vahendas Axios.

"Ma arvan, et ajalugu leiab, et tegemist oli loogilise, ratsionaalse ja õige otsusega," kommenteeris pühapäeval Biden ise.

"Raskesisulised stseenid, mida me evakueerimise ajal näeme, on need, mida me seal igal juhul näeksime, olenemata sellest, millal me evakueerima oleks hakanud. Nii paljusid inimesi pole võimalik evakueerida ilma valu ja kaotuseta ning südantlõhestavate piltideta. See on lihtsalt fakt," lisas Biden.

Biden on USA kõrgeimas poliitikas olnud viimased 40 aastat. Ta on oma töötajate suhtes nõudlik, kuid samas lojaalne. Ta vallandab harva oma inimesi, teatas Axios.

Valge Maja keskendub inimeste evakueerimisele. Mitmed kõrgemad ametnikud süüdistavad endist presidenti Donald Trumpi. Trump sõlmis Talibaniga USA vägede väljaviimise lepingu.

Hulk vabariiklastest kongressi saadikuid nõuab riikliku julgeoleku nõuniku Jake Sullivani vallandamist.

Sullivani vallandamise nõudmist kaalub ka mitu demokraadist saadikut, vahendas New York Times.

Mitu vabariiklasest saadikut nimetas Afganistani olukorda hullemaks kui Benghazi rünnakut. Islamistid ründasid 2012. aastal Liibüas Benghazis USA valitsusasutusi. Rünnakus sai surma USA suursaadik Liibüas John Christopher Stevens.