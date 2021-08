Raik: Keskerakond on asunud mulle valimiskampaaniat tegema

Eelmisel nädalal ei suutnud Narva volikogu pärast linnapea Katri Raigi umbusaldamist uut meeri valida ja paika pandi linnapea kohusetäitja. Nii võibki Narvas kohalike omavalitsuste valimistel kaalukeeleks saada see, kuidas reageerivad piirilinna elanikud asjaolule, et eelmistel valimistel Narvas enim hääli kogunud Raiki umbusaldati kaks kuud enne valimist.

Kohalike omavalitsuste valimised peavad näitama, kas Narvas ligemale kaheksakuise linnajuhi kogemuse saanud sotsiaaldemokraati Katri Raiki suhtutakse märtrina või täitub keskerakondlasest Narva volikogu aseesimehe Tarmo Tammiste lootus, et linnapea umbusaldamist võtavad valijad poliitika loomuliku osana, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Käitusime selle järgi, kuidas me hetkel õigeks pidasime. Meie meelest tuli teha nii ja nüüd on see tehtud. Ma ei loe, et kellelegi on liiga tehtud sellega, et ta pidi sellelt kohalt ära minema," kommenteeris Narva linnavolikogu aseesimees Tarmo Tammiste.

Enne Katri Raiki Narvat linnapeana juhtinud parteitu Aleksei Jevgrafovi hinnangul oli Keskerakonna suurim läbikukkumine see, et Raigi mahavõtmise järel ei suutnud umbusaldajad saada kokku vajalikke hääli uue linnapea valimiseks.



"Minu arust oleks pidanud laskma Raigil kaks valimisteni jäänud

kuud tööd teha ja kui oleks leitud tema töös vigu, nendele osutama," sõnas Jevgrafov.

"Praegune umbusaldamine oli poliitiliselt täiesti läbi mõtlemata samm,

sest sellega tegid Katri Raigi vastased talle väga suure teene," lisas ta.

Katri Raik ütles, et talle tundub justkui oleks Narva Keskerakond sunud tegema tema valimiskampaaniat. "Ma soovin neile selleks edu," lausus Raik.

Valimiseelset segadust lisab Narvas seegi, et pole selge, kes võiks Keskerakonna valimisedu korral saada linnapeaks. Ametlikult on Keskerakonna linnapeakandidaadina välja käidud riigikogulase Mihhail Stalnuhhini nimi, kuid Tarmo Tammiste ei välistanud ka enda naasmist linnapea toolile.

"Ma ei hakka hobustest kiiremini jooksma. Eks me näeme siis kui valimised läbi saavad, kellele millist kohta pakutakse, kellele milliseid ettepanekuid tehakse," ütles Tammiste.

Oma nimekirjaga on Narvas lubanud välja tulla erakondadest Keskerakond, EKRE ja Eesti-200 ning nii Katri Raik kui ka Aleksei Jevgrafov. Eelmistel kohalike omavalitsuste valimistel sai Keskerakond Narvas 23 ja Katri Raigi juhitud Meie Narva kaheksa kohta.