Šmutov: sotsidel oleks mõistlik EKRE-le kampaania tegemine lõpetada

"Ma arvan, et praktiliselt kõikidel erakondadel oleks huvi protsess riigikogus lõpetada, välja arvatud EKRE, kes tahaks viia valimised valimiskogusse, sest neil pole piisavalt hääli oma kandidaat riigikogus üles seada," ütles Šmutov "Terevisioonis".

"Sotsidel on otsustuskoht, kas anda EKRE-le veel platvormi rääkida ja tutvustada oma kandidaati. Jah, ka Keskerakonna kohta räägitakse, et ka seal on libisevad hääled ja küsige Kariselt midagi korruptsiooni kohta ja osad hääled lähevad. Aga sotsidele ja ka Isamaale on see otsustuskoht, mis on meie võidu koht, kui me ei tee seda riigikogus ja ma arvan, et nad ei leia seda," rääkis Õhtulehe peatoimetaja.

Šmutov lisas, et ta põhimõtteliselt toetab praegust süsteemi, kus erakonnad peavad riigikogus unustama tülid ja jõudma kokkuleppele.

Tartu Ülikooli teadur Martin Mölder aga ütles, et tema hinnangul riigikogu presidenti ära valida ei suuda ja valik läheb valimiskogusse. "Mis on erakondade motivatsioon protsess riigikogus lõpetada? Valimiskogus on latid madalamad ja seal on lihtsam president ära valida," sõnas ta.

Mölder lisas, et kogu presidendivalimiste protsess tekitab vastakaid ootusi.

"Avalikkusel on soov näha rahva presidenti. Rahvapresidendi asemel saame aga erakondade esindaja Kadriorus."

Rääkides ametis oleva presidendi Kersti Kaljulaidi väljavaadetest ütles Mölder, et Kaljulaidi toetavad ennekõike Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide valijad.

"Palju sõltub ka sellest, kas tema kõrval on teisi nimesid. Ehk kui lihtsalt küsida, kas ametis olev president võiks jätkata, leiavad umbes pooled, et jah. Kui aga tema kõrvale panna teisi nimesid, siis seda väiksemaks Kaljulaidi toetus läheb," sõnas Mölder.