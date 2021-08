USA sõdurid alustasid Kabuli lennujaamast lahkumist

Pentagoni pressisekretär John Kirby kinnitas teisipäeval, et mitusada USA sõdurit lahkusid Afganistani pealinnast Kabulist.

"Nende missioon oli lennujaamas lõpule viidud. Nende lahkumine kujutab tõhusat juhtimist. See ei mõjuta käimasolevat missiooni," ütles Kirby.

Kirby avaldus kinnitas kahe kaitseametniku varasemat aruannet, et USA väed alustasid Afganistanist lahkumist.

Viimastel päevadel on evakueerimise tempo kiirenenud. Evakueerimise lõpetamise tähtaeg on 31. august. USA sõjavägi peab tagama viimaste päevadega vägede turvalise väljaviimise, teatas CNN.

Pentagon peab arvestama ka terroriohuga lennujaama ümbruses. Taliban hoiatas samuti, et tähtaega ei pikendata.

Teisipäeval ütles Biden G7 erakorralisel koosolekul, et oht USA vägedele oli peamine põhjus, miks ta jäi 31. augusti tähtaja juurde.

"Missiooni ajakavas ei ole toimunud muudatusi. Kui peaks juhtuma halvim stsenaarium, ei taha te sinna rohkem inimesi, kui vaja läheb," ütles Kirby.

Biden ütles teisipäeval G7 riikide juhtidele, et Ühendriigid on 31. augustiks Afganistanist taandumise graafikus, kuid koostamisel on ka varuplaanid juhuks, kui enda kehtestatud tähtaega ei suudeta järgida.

USA vägede lahkumise tähtaeg on lähenemas, seetõttu peaks inimeste evakueerimine järk- järgult vähenema, samal ajal sõdurite lahkumine suurenema, teatas CNN.

"Biden ütles teisipäeval, et alates 14. augustist on Afganistanist evakueeritud 70 700 inimest. Mida varem me lõpetame, seda parem. USA sõjalennukid evakueerisid viimase 12 tunniga 6400 inimest, koalitsiooniväed viisid välja 5600 inimest," ütles Biden.

Pentagoni ametnikud ei täpsustanud, kui palju ameeriklasi on endiselt Afganistanis. Võimalik, et USA ametnikud seda ka täpselt ei tea.