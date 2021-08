Ida-Virumaa paistab silma madalaima nakatumisnäiduga

Eesti nakatumise näitajad on piirkonniti väga erinevad ja nakatumise kõrgpiirkond on Põhja-Eestist kandunud Lõuna-Eestisse. Madalaim nakatumisnäit on aga Ida-Virumaal, kus terviseameti kinnitusel järgitakse koroonareegleid ja paljud on viiruse juba läbi põdenud.

Kõrgeim on viirusesse nakatumise näitaja valdavalt Lõuna-Eestis. Viimase 14 päeva haigestumus on kõrgeim Võrumaal, järgnevad Põlva ja Valga maakond. Kõige vähem on viirust Ida-Virumaal.

Teadusnõukoja juht Irja Lutsari sõnul on tavaline, et nakatumisnäitaja on maakonniti erinev.

"Üks, mis seda seletab, on see, et see on inimeselt inimesele leviv kogukondade viirus. Võimalik, et Ida-Virumaa ja Lõuna-Eesti vahel suurt kontakti ei ole. Viirus levib tõesti kogukondades, perekondades, töökollektiivides, need on ka väga lokaalsed institutsioonid," lausus Lutsar.

Hiljutise seireuuringu järgi on kõige vähem viiruse antikehasid Viljandi-, Valga- ja Võrumaa inimestel. Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ütles, et see on tingitud nii vähesest vaktsineeritusest kui ka väikesest läbipõdenute arvust.

"Eelkõige peame mõtlema vaktsineeritusele praegu. See on kindel garantii, mis annab meile teadmise, et see haigus ei levi edasi. Aga teisalt tasub alati meeles pidada, et vaktsineerimine ei ole võluvits, see ei ole ainult üksinda toimiv. Vaktsineerimine üksinda ei anna meile sajaprotsendist garantiid. Eks peab neid muid – sündmusi, kokkusaamisi, ohutuse – nõudeid ikkagi järgima," lausus Asser.

Ida-Virumaal, kus vaktsineerituid on vähe, on üllataval kombel viimase 14 päeva jooksul ka haigestunuid kõige vähem. Põhjuseks on paljude varem nakatunute immuunsus, aga ka distantsi hoidmine ja reeglite järgimine.

"Kindlasti on erinevus Ida-Virumaaga seetõttu, et idavirulane ei käi võib-olla nii palju üritustel mööda Eestimaad. Ja kuna inimesed on püsinud Ida-Virumaal ja kuna seal haigestumine on väike, siis see on andnud selle edumaa, miks need arvud sellised on," ütles terviseameti osakonnajuhataja Marje Muusikus.

Muusikus lisas, et idavirulasi on rohkem vaktsineerima meelitanud eelregistreerimiseta vaktsineerimispunktid tänavatel ja üritustel.

"Kardetakse uusi tüvesid. Inimesed said teada, et neil on nüüd delta ehk niinimetatud india tüvi ja see mõjus rohkem. Inimesed on aru saanud, et see on nakkavam ja palju väiksemast kontaktist võib haigestuda," rääkis Muusikus.

Teadusnõukoja juht Lutsar soovitas vaktsineerida just praegu ka nendel, kes on varem haiguse läbi põdenud, et oma immuunsust veelgi tõhustada.

"Ega see ei ole Eestimaal esimest korda juhtunud, et mõnes piirkonnas on madalad näitajad ja siis lähevad jälle kõrgeks. Mina soovitaks küll Ida-Viru inimestel kasutada ära seda head aega vaktsineerimiseks," ütles Lutsar.