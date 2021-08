Isamaa jätab Karise toetamise saadikutel vabaks

"Pärast riigikogu Isamaa fraktsiooni ja eestseisuse liikmete kohtumist Alar Karisega oleme põhjalikult kaalunud tema sobivust presidendiametisse. Meie ja Karise seisukohtade vahel on kindlasti ühisosa, aga ka olulisi lahknevusi," teatas erakonna esimees Helir-Valdor Seeder.

"Nendest asjaoludest lähtuvalt otsustab Isamaa, et ei sea Alar Karise kandidatuuri üles ning 30. augustil hääletab iga fraktsiooni liige vastavalt südametunnistuse järgi," lisas ta.

Seeder märkis, et Isamaa ootused presidendile ei ole muutunud ning soovitakse, et president valitaks juba riigikogus.

"Soovime, et tema otsused tugineksid kindlatele väärtusetele ning kes näeks riigikogu ja kodanikuühiskonda laiemalt oma partneritena. President peab seisma erakondade kõrval, tasakaalustades Eesti poliitikat nii, nagu seda näeb ette Eesti põhiseadus. President on riigipea, kes ennekõike esindab väärikalt Eesti riiki ja on ühiskonna ühendaja laskmata ennast kiskuda päevapoliitilistesse kähmlustesse," märkis Seeder.

Presidendi valimiseks riigikogus on vaja vähemalt 68 häält. Alar Karise poolt on lubanud hääletada valitsusliitu kuuluvad Reformierakond ja Keskerakond, keda on riigikogus 59. Samas ei ole praegu teada, kas Siim Kallas saab tervislikel põhjustel 30. augustil toimuvatest presidendivalimistest osa võtta.

Isamaal on riigikogus 12 saadikut ning Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal koos fraktsioonitu Raimond Kaljulaidiga 11 saadikut. Sotsiaaldemokraadid langetavad otsuse Karise toetamise või mittetoetamise kohta neljapäeva hommikul enne kella 11.

Mitmed juhtivad sotsiaaldemokraadid eesotsas erakonna esimehe Indrek Saarega on öelnud, et näeksid presidendina pigem Kersti Kaljulaidi jätkamist. Selleks aga vähemalt riigikogus piisavalt hääli pole. Samas on sotsiaaldemokraatide seas ka neid, kes sooviks toetada Karist, sest vastasel korral saab EKRE jätkata oma kampaania tegemist.

EKRE Karist ei toeta, sest nemad näeksid presidendikandidaadina Henn Põlluaasa. EKRE aga riigikogus Põlluaasa üles seada ei saa, vaid peab lootma valimiste jõudmisele valijameeste kogusse. EKRE-l on riigikogus 19 saadikut, kuid presidendikandidaadi ülesseadmiseks riigikogus on vaja vähemalt 21 allkirja.