Sotside fraktsiooni toetus Karisele võis jaguneda pooleks

Nii kinnitas ERR-ile sotside fraktsiooni liige Lauri Läänemets.

"Pigem oli küsimus selles, kas teda üles seada või mitte. Arutelu käigus jõudsime sinnani, et meil üksmeelt ei ole. Tema toetuse suhtes oli ühte ja teist arvamust," lausus Läänemets.

Vahetult pärast koosolekut kinnitas ka fraktsiooni ja erakonna esimees Indrek Saar, et konsensuse puudumise tõttu hääletavad fraktsiooni liikmed vastavalt enda südametunnistusele. Seda, kuidas Saar hääletada kavatseb, ta öelda ei tahtnud.

Jevgeni Ossinovski kirjutas sotsiaalmeedias, et kindlasti saab Alar Karis sotside fraktsioonist poolthääli, aga on ka neid, kes teda ei toeta. "Kas Alar Karisest saab uuel nädalal president, sõltub nüüd suuresti temast – neli erakonda on väljendanud valmidust teda toetada, mis teeb kokku 82 saadikut. Sellest tuleb saada vähemalt 68 häält. Uue nädala hääletus näitab, kas Karisel on piisavalt tugev erakondadeülene usaldus või mitte," märkis Ossinovski.

ERR küsis ka teistelt fraktsiooni liikmetelt, kas nad kavatsevad esmaspäeval hääletada Alar Karise poolt või mitte, ent keegi ei soovinud seda välja öelda, viidates, et hääletus on salajane. Fraktsiooni liikmetest Jaak Juske ja Helmen Kütt ei ole veel jõudnud ERR-ile vastata.

Keskerakond ja Reformierakond kinnitasid pühapäeval üheaegselt toetust presidendikandidaadina endisele riigikontrolörile, mitmekordsele rektorile ja praegusele Eesti Rahva Muuseumi direktorile Alar Karisele.

Reformierakonnal ja Keskerakonnal on riigikogus kokku 59 kohta. Presidendi äravalimiseks riigikogus oleks vaja kokku saada aga vähemalt 68 toetushäält. Seega vajab Alar Karis riigikogus äravalimiseks lisaks kas Isamaa (12 häält) või sotsiaaldemokraatide (koos fraktsioonitu Raimond Kaljulaidiga 11 häält) toetust.

Erakond Isamaa teatas kolmapäeval, et erakond ei sea Alar Karise kandidatuuri presidendivalimistel üles ning jätab 30. augustil oma saadikutel hääletamise vabaks.