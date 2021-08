Blinken: Afganistanist võib evakueerimist vajada veel 1500 USA kodanikku

Blinkeni sõnul on islamiliikumine Taliban lubanud inimestel lahkuda ka pärast välisriikide vägede lahkumist.

"Me võtame nendega ühendust mitu korda päevas ja mitmete suhtluskanalite kaudu, et teha kindlaks, kas need inimesed ikka tahavad lahkuda," ütles Blinken ajakirjanikele.

Blinken lisas, et Taliban nõustus pärast USA vägede väljaviimist 31. augustil lubama ameeriklastel ja niiöelda ohustatud Afganistani kodanikel lahkuma.

"Taliban on võtnud avalikke ja privaatseid kohustusi tagada ja lubada ohutu läbipääs ameeriklastele, kolmandate riikide kodanikele ja ohustatud afgaanidele 31. augustil," ütles välisminister.

Ajaleht Washington Post ja Katari telekanal Al-Jazeera teatasid samal ajal, et USA ei ole võimeline evakueerima oma kodanikke ega afgaane, kes ei asu Afganistani pealinnas Kabulis ega selle läheduses.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja John Kirby ütles ajakirjanikele, et USA relvajõud võivad aidata inimesi, kes on Kabulile suhteliselt lähedal.

Ajakirjanike küsimuse peale ameeriklaste kohta, kes võivad viibida Kabulist sadade kilomeetrite kaugusel, ütles Kirby, et neid ei saa evakueerida.

Kirby märkis samas, et USA on varem päästnud helikopteritega inimesi, kellel pole õnnestunud Kabuli sõita.

Saksamaa suursaadik Kabulis teatas juba varem päeval, et Taliban lubab afgaanidel, kellel on korras dokumendid, lahkuda Afganistanist ka pärast USA vägede lahkumise tähtaega 31. augustil.

Markus Pötzel ütles Twitteris, et kohtus Talibani läbirääkijate asejuhi Sher Mohammad Abbas Stanikzaiga, kes "kinnitas mulle, et seaduslike dokumentidega afgaanidel on võimalus reisida kommertslendudega pärast 31. augustit".

Berliin teatas, et praegune NATO liitlaste sõjaline operatsioon kaitset vajavate afgaanide evakueerimiseks ei saa pärast ameeriklaste lahkumist enam jätkuda.

Venemaa tõi nelja lennukiga Kabulist ära üle 500 inimese

Venemaa tõi nelja lennukiga Kabulist ära üle 500 inimese, teatas kolmapäeval Vene kaitseministeerium.

Lennukid on kõik juba Moskva lähedal asuval Tškalovskaja lennuväljal maandunud. Uudisteagentuuri Interfax andmetel maandusid hilisõhtul Il-62 ja Il-76 ja veidi hiljem veel kaks lennukit Il-76.

Ministeeriumi teatel evakueeriti Kabulist Venemaa, Valgevene, Kõrgõzstani, Tadžikistani, Usbekistani ja Ukraina kodanikke.

Tegu on esimeste selliste Vene lendudega alates evakueerimise algusest. Lennud toimusid president Vladimir Putini korraldusel.

Venemaa suursaadiku Kabulis Dmitri Žirnovi hinnangul ei tee Taliban kompromisse lahkumistähtaja suhtes.

"Nagu ma aru saan, siis on USA president Joe Biden otsustanud kõik lõpetada 1. septembriks. Või vähemal niipalju, kui ma suudan tema viimaseid signaale tõlgendada," rääkis Žirnov.

"Kui nad ei selleks ajaks ei lahku, siis Taliban muidugi rahul ei ole," sõnas Žirnov.

"Ma arvan, et Taliban on valmis ameeriklasi vajadusel niiöelda torkama, sest nendesse suhtutakse karmilt nagu okupantidesse. Kompromisse ei tehta," arvas suursaadik.

Türgi alustas sõjaväelaste väljaviimist Afganistanist

Türgi kaitseministeerium teatas kolmapäeval, et alustas sõjaväelaste väljaviimist Afganistanist. See viitab Ankara ilmsele otsusele loobuda plaanist aidata tagada Kabuli lennujaama julgeolekut.

Türgi pidas nii Talibani kui ka Washingtoniga läbirääkimisi rolli mängimise üle kaitsta Kabuli lennujaama pärast USA vägede lahkumist, mis jõuab lõpule järgmisel teisipäeval.

Kabuli kiire langemine Talibani kätte aga ajas need plaanid ilmselt segamini.

"On tähtis, et Afganistan stabiliseeruks," ütles Türgi president Recep Tayyip Erdoğan, kui edastati teade sõjaväelaste kojutoomisest Afganistanist.

"Türgi jätkab tihedas dialoogis olemist kõigi pooltega Afganistanis kooskõlas selle eesmärgiga," lisas riigipea.

Türgil oli Afganistanis üle 500 lahingutegevuses mitteosalenud sõjaväelase, kes olid osa NATO nüüdseks hüljatud missioonist sõjast räsitud riigis.

Türgi on evakueerinud Afganistanist 1404 inimest, neist 1061 on Türgi ning 343 teiste riikide kodanikud, ütles teisipäeval välisminister Mevlüt Cavusoglu.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles kolmapäeval, et Ankara võtab Afganistani islamiliikumise Talibani juhtide avaldusi ettevaatliku optimismiga.

"Afganistani arengute tulevikku ei määra mitte sõnad, vaid Talibani tegevus," toonitas president.

Türgi liidri hinnangul on stabiilsuse tagamine Afganistanis eriti oluline.

Erdogan hoiatas samas veelkord, et Türgi riigina, mis avas uksed enam kui viiele miljonile põgenikule ja migrandile, ei suuda toime tulla Süüriast või Afganistanist pärit rände lisakoormusega.