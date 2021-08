Otse kell 11.55: presidendivalimiste uus voor riigikogus

Presidendikandidaatide esitamine registreerimiseks algab valimiskomisjonis teisipäeval kell 8 ja lõpeb kell 10. Vabariigi valimiskomisjon registreerib presidendikandidaadid enne teise hääletusvooru algust.

Riigikogu esmaspäevasel erakorralisel istungjärgul ei osutunud Alar Karis valimiste esimeses voorus valituks. Tema poolt hääletas 63 saadikut, vaja oli vähemalt 68 riigikogu liikme toetus. Hääletamisest võttis osa 79 Riigikogu liiget, ristiga märgistamata hääletamissedeleid oli 16.

Alar Karise kandidatuuri esitasid Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni 59 saadikut. Peaminister Kaja Kallas kinnitas, et teisipäeva hommikul seavad valitsuserakonnad taas Karise kandidatuuri üles. Karis kinnitas ise vahetult pärast tulemuste selgumist, et on nõus kandidaat olema nii kaua, kui vaja.