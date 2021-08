Karude arv on tänavu kasvanud tuhandeni

Karud on viimasel ajal end aina rohkem asulate naabruses inimestele näitama hakanud. Vaida kandis Tallinna lähistel tuli karupere jahikoera abiga metsa peletada, et kohalikud külavaheteel liikuda julgeks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohalik elanik Katrin Karro kirjeldas kohtumist karuga. "Tulime jalgrattaga kodu poolt, sõitsime külaplatsile ja kuulsime metsa sees mingit ragistamist. Ütlesin lapsele, et vist on rebane - nüüd näeme rebast. Siis vaatasin - selline väike tume kogu oli. Ja taipasin, et see oli väike karupoeg. Vaatasin ülespoole - suur emakaru oli juures. Ja siis otse esimese naabri juurde - ütlesin, kas sa saaksid meid oma koerakesega koju saata," rääkis Karro.

Jahimees August Kuuse ütles, et koer aitas karu koos poegadega metsa ajada.

"Alles eile õhtul umbes veerand tundi haukus karu peale. Karu üritab pidevalt tulla mesilaste juurde. Võid kella panna - öösel kell neli lähed välja, koerad hauguvad, kuskil ta on olemas," ütles Kuuse.

Karusid oli keskkonnaagentuuri loenduse andmeil Eestis eelmisel aastal 800 ja tänavu ligi tuhat. Karude arvukus on viimase 15-mne aasta jooksul kasvanud. Karudel on rohkem poegi pesakonnas, neile meeldib Eestis ja nad trügivad siit ka Lätti, ütles Aktuaalsele Kaamerale keskkonnaagentuur.