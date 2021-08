Ossinovski kutsub sotse Karist toetama

"Tänaseks on olukord eilsega võrreldes sotsiaaldemokraatide jaoks oluliselt muutunud. Mina kindlasti lähen täna hommikul oma fraktsiooni sõnumiga, et me peaksime Alar Karist palju suuremalt toetama ja ka omalt poolt pingutama selle nimel, et Karis presidendiks ära valitakse," rääkis Ossinovski teisipäeval "Terevisioonis".

"Meie inimeste jaoks on põhiline erinevus selles, et kui eile oli veel arusaam, et on võimalik Kersti Kaljulaid presidendiks valida, siis ma arvan, et eilsega see aken ka sulgus," tõdes SDE juhatuse liige Ossinovski.

"Ma arvan, et see fakt, et Kaljulaiust ei saa uuesti presidenti, on kindlasti kahetsusväärne, aga see on reaalne olukord. Ja selles uues olukorras on parim, mida sotsiaaldemokraadid saavad teha, on toetada Karise valimist presidendiks. Selle sõnumiga ma lähen [teisipäeval fraktsiooni koosolekule] ja ma loodan, et me saame fraktsioonist ka palju suurema toetuse sellele kandidatuurile," rääkis Ossinovski.

"Ja juhul, kui koalitsioon suudab ka enda hääled koos hoida, on täna president valitud. Ma arvan, et see on õige ja vajalik," rõhutas ta. "Küsimus ei ole Karises, vaid selles, et meie hinnangul sai Kaljulaid oma tööga hästi hakkama ning väärinuks teist ametiaega," lisas Ossinovski.

"Pärast eilset hääletust on selge, et Kersti Kaljulaiust ei saa teiseks ametiajaks presidenti ja ma arvan, et selles olukorras, kus me täna oleme, tuleb Alar Karist toetada. Ma arvan, et ta on tubli kandidaat, igatepidi väärikas ja saab presidendiametiga hakkama. Selles uues olukorras mina oma fraktsioonis talle toetust palun. Ma loodan, et president valitakse täna ära. Ma arvan, et sotsiaaldemokraatide ridades ei ole selliseid üldse, kes põhimõtteliselt Karist ei toeta," rääkis Ossinovski.

Ladõnskaja-Kubits: koalitsioonilt võis kaduma minna kuni kümme häält

Ka Isamaa fraktsiooni liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits kinnitas, et Isamaa soov on president riigikogus ära valida. Lisaks märkis ta, et nende hinnangul võis koalitsiooniparteidelt Karise toetuseks kaduma minna kuni kümme häält.

"Siin on jäänud pisut varju Isamaa öeldu, et me tahame presidendi ära valida riigikogus. See tähendab, et me ei taha valimiskogusse minna, mis tähendab, et meie poolt on [Karisele] sisuline toetus," rääkis Ladõnskaja-Kubits teisipäeval "Terevisioonis".

"Rõhutasime, et praegune presidendikandidaat ei ole meie poolt pakutud, aga samas on poliitiline loogika alati seotud ka järgmise sammuga. Isamaa huvi ei ole valimiskogusse minna, sest siis tekib küsimus, milliste kandidaatidega sinna läheme? Need kandidaadid, kellest ka täna juttu oli, tekitavad meil rohkemgi küsimusi kui Karis," tõdes ta.." Seepärast on meie kindel arusaam, et esiteks me tahame presidendi riigikogus ära valida ning teiseks me ütlesime juba eile, et meie taha see ei jää. Seepärast me nii kindlalt ütlemegi, et need hääled läksid kaduma koalitsioonist," rääkis Ladõnskaja-Kubits.

Teades, kui palju tuli Karisele toetushääli Isamaal ning arvestades, et ka sotsidelt tuli talle üks-kaks toetushäält, võib väita, et koalitsioonist läks kaduma viis kuni seitse, aga võib-olla ka kümme häält, ütles Ladõnskaja-Kubits.

Temaga nõustus ka Ossinovski, kelle sõnul on selge, et koalitsioonis kõik kokkulepped ei pidanud. "Opositsioon tervikuna siin kohustusi ei võtnudki, ainult üksikud saadikud ütlesid, et toetavad ja toetasid ka, nii meilt kui Isamaast. Ma loodan, et tänaseks saavad koalitsioonierakonnad omad oma read sirgeks ja ka opositsiooni poolt on olukord tänaseks uus ja tõenäoliselt käitumine teistsugune," märkis Ossinovski.