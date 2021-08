Kristina Kallas: presidendi otse valimine ei oleks Eestile hea

"See ei ole Eestile hea. Eesti on parlamentaarne riik, ta on niimoodi üles ehitatud ja see jõu õlg poliitikas peab olema parlamendis," ütles Kallas.

"Kui nüüd teha presidendi otsevalimised, siis see inimene saab ju väga suure mandaadi, ta võib saada 300 000 eestlase hääled. Ja ta peab selle valimiskampaania ajal inimestele ka midagi lubama ja siis see kiusatus presidentuuri ajal tegeleda nii sisepoliitikaga kui ka välispoliitikaga kujuneb väga suureks. Siis läheb paigast ära see, et kes tegelikult Eesti riiki juhib," rääkis Kallas.

Kallas heitis erakondadele ette, et riigikogu on presidendivalimiste puhul võtnud väga passiivse rolli. "Pigem kaks erakonna juhti tegelikult valivad Eestile presidenti, kuigi meie põhiseaduse loojad on ette näinud seda, et see on riigikogu juhatuse ja riigikogu töö," lausus Kallas.