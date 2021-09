Kallas: vaktsineerimata inimese vallandamine peaks olema viimane abinõu

Kui PPA ja Kaitsevägi on öelnud, et teatud ametikohtadel võivad vaktsineerimata inimesed oktoobris töö kaotada, siis päästeamet vaktsineerimata inimesi lahti lasta ei plaani. Valitsusliikmed leiavad, et vaktsineerimata inimese töölt vabastamine peaks olema kõige viimane abinõu.

Viimastel päevadel on nii politsei- ja piirivalveamet kui ka kaitsevägi öelnud, et nende töötajad peaksid olema vaktsineeritud. Ka päästeamet teeb tööd selle nimel, et nende töötajatest oleks vaktsineeritud üle 90 protsendi, praegu on see protsent üle 80 protsendi.

"See annab piisava suure tõenäosusega väita, et COVID päästeameti sees ega ka päästeametist välja ei leviks, mistõttu me rakendame praegu mitmesuguseid teisi meetmeid COVID-i piiramiseks. Aga meil ei ole kavas oma inimesi vaktsineerimatuse tõttu töölt lahti lasta," rääkis päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi.

Siseminister Kristian Jaani (KE) ütleb, et sundvaktsineerimist ei tule. Oktoobriks selguvad need ametipostid, millel on vaktsineerituse nõue.

"Ma pean õigeks seda, et see vaheetapp peab olema, et pakkuda inimestele, kas teisi ülesandeid näiteks sama ametikoha piires. Ei saa kindlasti olla nii, et kui riskianalüüs tõepoolest viitab sellele, et on mingisugused ametikohad, kus see vaktsineerimine on eelduseks, siis ei saa kindlasti olla esimene samm see, et näiteks, kui inimene ei ole vaktsineeritud, siis kohe toimub sellise ametikoha koondamine," lausus Jaani.

Ka peaminister Kaja Kallase (RE) sõnul peab inimese töölt lahkuma sundimine olema viimane meede.

"Näiteks kiirabi puhul on see arusaadav, et seal on nõrgema immuunsusega inimesed, aga kui ei ole sellised ametikohad, kus ei ole siis nõrgema immuunsusega inimesed, siis peab vaatama, et saaks kasutada muid meetmeid kuni siis viimase astmeni see, et peab paluda lahkuda," kommenteeris Kallas.

Koroonaviiruse leviku riskianalüüsi koostamise kohustuse tuleneb augusti keskel jõustunud valitsuse bioloogiliste ohutegurite määruse muudatusest. Selle kohaselt tuleb töökeskkonnas tagada ka teiste inimestega kokku puutuvate inimeste koroonaviiruse nakkusohutus.

Soraineni vandeadvokaat Pirkko-Liis Harkmaa ütles, et see määrus ei anna alust täiendavalt vallandamiseks.

"Tegelikult selle määruse kehtestamisega või muudatuste kehtestamisega suurt midagi ei muutunud, tegelikult kõik need reeglid või need sammud, mis peab tegema, on jäänud samaks. Peab ikkagi hindama ja vaatama, et vastavalt riski suurusele on ka see meede proportsionaalne," sõnas Harkmaa.

Politsei- ja piirivalveametis on vaktsineeritud sarnaselt päästeametile umbes 80 protsenti. Kaitseväes on tegevväelastest vaktsineeritud pea 90 protsenti.