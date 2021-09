Haapsalus on linnapeakandidaadi avaldanud neli poliitilist jõudu

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) linnapeakandidaat on Uuemõisa Algkooli tööõpetuse õpetaja ja Sutlepa babtisti koguduse pastor Toomas Vallimäe. Ta tõstab esile vajaduse soodustada mitmekesisemate töökohtade loomist, mis aitaks vältida noorte ära kolimist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ka viimane koroonakriis näitas väga hästi kätte, et kui pandi kinni just poed ja spaad, teenindav sektor, siis jäi see suureks miinuseks. On oluline, et me leiaks võimalusi, et areneks töökeskkond ja selle võrra tuleks inimesi juurde, tuleks ka maksumaksjaid linna juurde," ütles Vallimäe.

Reformierakona linnapeakandidaat on haridus- ja noorteameti suunajuht Roger Tibar. Tema sõnul on keskne teema küsimus linnajuhtimise stiilist Haapsalus, mis kerkis üles seoses peatänava remondiga.

"Mis puudutab avatud ja läbipaistvat linnajuhtimist, siis ma arvan, et see on asi, millele tuleb senisest rohkem tähelepanu pöörata, et kõik need inimesed, kes meil Haapsalus elavad ja ennast haapsallasena ka tunnevad, et nad tunneksid ka seda, et tegelikult nende häält võetakse kuulda ja et neil oleks võimalik kaasa rääkida kõikides otsustes, mis Haapsalus tehakse," lausus Tibar.

Valimisliidu HARI linnapeakandidaat on praegune linnapea Urmas Sukles, kelle sõnul on kõige tähtsam, et jätkuks Haapsalu senine areng. Suklese sõnul on viimase nelja aasta jooksul tehtud palju.

"Oleme teinud endale uue põhikooli, muusikakool remonditud, seltsimajad on remonditud, väikesed sadamad on saanud juurdepääsu, siin see nimekiri on nii pikk," ütles Sukles.

Sukles ütles, et peatänava remont on linnale tähtis ning selle mahategemine oleks konkurentide poolt tagurlik.

Praegu koalitsioonis oleva Keskerakonna linnapeakandidaat on Haapsalu algkooli direktor Malle Õiglas, kes peab tähtsaks koolide ja peatänava remondi ning jalgpallihalli ehituse edukat lõpule viimist aga ka koostööd noortega ja linnakeskkonna arendamist.

"Selle linnakeskkonna ja noortega koos tahaks vaadata rohkem ka mere poole. Ma arvan, et me ei ole veel oma merelinna päris kõiki võimalusi ära kasutanud," toonitas Õiglas.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised on 17. oktoobril.