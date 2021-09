Suurbritannia valitsus tõstis tervishoiusüsteemi rahastamiseks makse

Suurbritannia valitsus otsustas tõsta sotsiaalmaksu 1,25 protsendi võrra, et suurendada tervishoiusüsteemi rahastamist, vahendab "Aktuaalne kaamera".

Tervishoiu rahastamisest võtsid möödunud aastal suure osa koroonaviirusevastased meetmed. Peaminister Boris Johnson ütles, et töötajatele ja tööandjatele tõuseb sotsiaalmaks 1,25 protsenti, mis annab riigieelarvesse kolme aasta jooksul 36 miljardit naela lisatulu.

Johnsoni konservatiivide parteis on maksutõus tekitanud pahameelt, sest ta lubas valimiskampaanias, et makse ei tõsteta. Samas on valitsuse laenukoormus kasvanud 14 protsendini SKP-st, mis oli viimati nii suur 80 aastat tagasi.

"Mitte ükski konservatiivne valitsus pole tahtnud makse tõsta ja nõustun kriitikutega, et rikkusin valimislubadust, mida ma teen raske südamega, kuid globaalne pandeemia ei olnud kellegi valimislubadustes," ütles Johnson.

Ta lisas, et tegemist on suurima parendusprogrammiga riigi tervishoiusüsteemi ajaloos.

"Tegeleme koroonaviiruse tekitatud puudujääkidega, suurendades haiglate võimekust 110 protsenti, tagades üheksa miljonit rohkem vastuvõtuaega,

läbivaatust ja operatsiooni. Asjad lähevad halvemaks, enne kui läheb paremaks, kuid aastaks 2024 kuni 2025 peaks tervishoiusüsteem suutma vastu võtta 30 protsenti rohkem patsiente," selgitas Johnson.