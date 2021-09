Võrk endal süüd ei näe ja tagasi ei astu

"Keskkriminaalpolitsei esitas mulle eelmisel nädalal kahtlustuse selles, et olen andnud Keskerakonnale tehtud annetuse uurimises teadlikult valeütlusi," ütles Eha Võrk. "Ma ei tunnistanud ennast selles süüdi, kuna ma ei ole teadlikult valeütlusi andnud."

"Kahtlustuse kohaselt on Keskerakonna naiskogu liige minuga ühe telefonikõne jooksul rääkinud annetuse teemal ja annetuse teinud Jana-Helen Juhastest," rääkis Võrk.

"Mind kahtlustatakse selles, et 31. mail 2020. aastal toimunud telefonikõne sisu ei mäletanud ma kaheksa kuud hiljem. Kaheksa kuud pärast seda telefonikõnet kutsuti mind välja ja muuhulgas küsiti, kas me oleme selle naiskogu liikmega nimetatud annetusest rääkinud. Pean tunnistama, et ma ei mäleta ka täna seda telefonivestlust. Teen iga päev mitukümmend telefonikõnet ega pruugi mitu kuud hiljem kõike mäletada," lisas Tallinna abilinnapea.

Lisaks ütles Võrk, et tal puudus motiiv valetada, sest ta ei ole erakonnale tehtud annetusega seotud ei ametikoha ega ka isikliku huvi tõttu.

"Kolmandaks sisuliselt kahtlustatakse mind selles, et minu teadmised erakonnale tehtud annetuse kohta ei pärinenud ainult ajakirjandusest nagu ma uurijale ütlesin, kuna politsei hinnangul hakati seda teemat ajakirjanduses põhjalikumalt kajastama alles 5. juunist. Samas, juba 30. mail, päev enne telefonivestlust ilmus Eesti Ekspressis päris põhjalik artikkel. Postimees oli samal teemal loo kirjutanud juba 17. mail," märkis Võrk.

Võrk ütles, et tema jaoks jääb arusaamatuks, miks on olulised tema ütlused, kas ta on midagi erakonna naiskogu liikmega arutanud peaaegu pool aastat pärast annetuse tegemist või mitte.

"Kui mulle esitatakse süüdistus, siis kavatsen kohtus oma süütust tõendada. Olen teinud õiguskaitseasutustega igati koostööd ja soovin seda ka edaspidi teha, et uurimine võimalikult kiiresti lõpuni jõuaks," ütles Võrk. "Arvestades kõike seda ja ka asjaolu, et kahtlustus ei ole seotud minu ametialase tegevusega, ei kavatse ma abilinnapea ametikohalt tagasi astuda."

Kõlvart toetab Võrku

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart Võrgu tegevuses ka probleemi ei näe ja toetab Võrgu jätkamist abilinnapea kohal. Väljaspool linnavalitsust hotellis antud konverentsil oli Kõlvart kohal ja ütles, et ta ei saa asja sisust väga aru.

Uurimisorganid saavad oma tööd rahulikult teha, ütles Kõlvart ja lisas, et selle kahtlustusega tutvumise järgselt ei suutnud ta sealt leida ühtegi seost linnavalitsuse tegevuse või Eha Võrgu võimaliku omakasuga.

Kõlvarti sõnul saab Eha Võrk oma tööga linnavalitsuses jätkata. "Mina lähtun sellest, et Eha on abilinnapea ja ta jääb ka abilinnapeaks," ütles Kõlvart.

Politseiametnikud külastasid eelmisel nädalal Tallinna abilinnapea Eha Võrgu kabinetti ja linnavalitsusest lahkuti koos Võrguga. Delfi allika sõnul oli juhtum seotud kriminaalasjaga, millega uuriti väidetavat keelatud annetuse tegemist Keskerakonnale Jana-Helen Juhaste poolt.

Prokuratuur ütles, et nad alustasid augusti lõpus kriminaalmenetluse karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb valeütluste andmist. Kahtlustus on prokuratuuri sõnul esitatud ühele inimesele, täpsemalt ei nõustutud detaile avaldama.

Keskkriminaalpolitsei ütles, et juhtumiga tegeleb korruptsioonikuritegude büroo. Võrgu kabinetti läbi ei otsitud, abilinnapea viidi kaasa vestlusele, ütles politsei pressiesindaja.