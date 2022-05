Kohtunik kuulutas Eha Võrgu kohtuasjas süüdistuse peamise tõendi lubamatuks

Ajaleht selgitab, et tegemist on pealtkuulatud telefonikõnega, kus 2020. aasta 31. mail vestlesid keskerakondlased Eha Võrk ja Marina Riisalu.

"See on ilmselgelt lubamatu tõend!" ütles Võrgu advokaat Oliver Nääs. Ta viitas riigikohtu praktikale, et pealtkuulatud kõne kujul on tegemist uurijate juhuleiuga. Nimelt kuulati Võrgu telefoni pealt suurärimees Hillar Tederiga seotud Porto Franco kriminaalasjas.

Sellist juhuleidu tohib kasutada tõendina ka teises kriminaalasjas, kui see tõendab piisavalt rasket kuritegu. Võrgule on esitatud süüdistus teadvalt vale ütluse andmises, mille puhul pole pealtkuulamist aga üldse lubatud.

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern pakkus kohtunik Anne Rebasele, et pealtkuulatud kõne üleskirjutuse võiks kaasata tõendite hulka "muu dokumendina". Ta möönis, et ilma selle kõneta poleks võimalik Võrku kohtu alla anda.

Pärast mõtlemisaega ütles Rebane, et antud tõend ei ole kohtus lubatav.