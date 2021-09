Grüne Fee juht: tähtsaim on tarbijate usaldus tagasi saada

Grüne Fee juht Raivo Külasepp ütles "Ringvaates", et pärast Luunja kurkidest keelatud taimekaitsevahendi jääkide leidmist on tähtsaim tarbijate usalduse tagasi võitmine.

Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) leidis jaekaubanduses olnud Grüne Fee ehk Luunja kurkidest Eestis keelatud taimekaitsevahendi jääke ja tühistas ettevõtte agronoomi taimekaitsetunnistuse. Külasepa sõnul puudutas PTA leid kuni sadat kurgitaime ning taimekaitsevahendi kogus neis oli väga väike.

Külasepa sõnul katsetas Grüne Fee taimekaitsevahendit, mis sisaldab pümetrosiini. "Tehti üks väike, küll lubamatu, katse, kus püüti vaadata, kuidas see toimeaine mõjub kahjuritele, kes kasvuhoones on," märkis ta. Ettevõte oleks pidanud pärast selle kasutamist kurgid hävitama, kuid eksituse tõttu sattusid need hoopis müüki.

Külasepp ütles, et ettevõte loodab nüüd koostöös PTA-ga olukorrast välja tulla.

"Et nad meid võimalikult tihti kontrollimas käiksid ja tulemusi ka avalikustaksid. Me oleme tegutsenud ju peaaegu 30 aastat. Meil ei ole väga palju selliseid ettevõtjaid, kes samamoodi tegutsevad. See loob ka võimaluse, et PTA saab kontrollile rohkem ressurssi - nii ajalist kui ka finantsi poole pealt - pühendada. Ja nad kindlasti ongi teinud palju, meid kontrollitakse regulaarselt kohapeal ja meie tooteid võetakse ka kaubanduskettidest ja tehakse analüüsid. Me tegelikult oleme väga tiheda kontrolli all," selgitas ta.

Külasepp kinnitas, et Grüne Fee on kõik pümetrosiini jäägid hävitanud ning enam neid ei kasutata. "Kõik kontrollid on meie kasvuhoonetesse teretulnud," lisas ta.

Ettevõtte juhi sõnul on kõige tähtsam praegu tarbijate usaldus tagasi saada. "Ma võin vanduda, et Luunja kurk on puhas, Luunja kurk on ohutu ja te võite tarbijatena seda julgelt kasutada," sõnas ta.