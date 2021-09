Edgar Savisaar kandideerib Lasnamäel valimisliidu nimekirjas

Savisaar kandideeris ka eelmistel kohalikel valimistel valimisliidu nimekirjas. See kandis nime "Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn", mis sai volikogus ühe mandaadi. Valituks osutus toona samuti Lasnamäel kandideerinud Savisaar.

Ta sai 3611 hääl, aga Keskerakonna esinumber seal olnud Mihhail Kõlvart 24 668 häält.

Valimisliit Vaba Eesti koondab endast vaktsineerimisvastaseid, ehkki Savisaar ise on teatanud, et ta on vaktsineeritud. Valimisliidu juhid plaanivad luua ka uue erakonna, mis muuhulgas sooviks astuda välja Euroopa Liidust, tühistaks eraisikute pangalaenud, keelaks ära erakonnad, kuulutaks välja amnestia, v.a raskete kuritegude toimepanijatele.

Keskerakonna esinumber Lasnamäel on linnapea Mihhail Kõlvart. Reformierakonna nimekirja veab Kristina Šmigun-Vähi, EKRE oma Mart Helme, Isamaa nimekirja Tarmo Kruusimäe, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirja Andrus Vaarik, Eesti 200 oma Svetlana Skrebneva, Roheliste oma Timur Sagitov.

Teise Tallinnas üles seatud valimisliidu Narodnyi Sojuz esinumber Lasnamäel on Mstislav Rusakov.