Keskerakond loodab 25 aastat püsinud võimu Kohtla-Järvel säilitada

Kohtla-Järvel on veerandsada aastat võimul olnud Keskerakonnal praegu volikogus 25st kohast 18. Keskerakondlased loodavad rohkem kui pooled kohad volikogus saada ka eeloleval sügisel toimuvatel valimistel, kuid vajaduse korral ollakse valmis looma ka laiapõhjalist koalitsiooni.

Keskerakondlaste plaan on ka eesootavad valimised võita, kuid on kahtlane, kas viimatiste valimiste edu korrata suudatakse, ütles Keskerakonna kohalik esinumber Valeri Korb "Aktuaalsele kaamerale".

Ta avaldas lootust, et Keskerakonnal jätkub ka kohalikul tasandil koostöö Reformierakonnaga. Kuna Korbi soov oleks tugev koalitsioon, kellel oleks volikogus vähemalt 15-16 kohta, siis ollakse nõus läbirääkima teistegagi.

"Ma pole ju niisugune hirmus inimene, aga kui kõik hakkavad rääkima Keskerakonnast, hakatakse rääkima kohe mustades värvides. Milleks mustades värvides? Viimased neli aastat, kui Jüri Ratas oli võimul, sai Kohtla-Järve väga hea toetussüsti," rääkis Korb.

Ehkki Reformierakonnal on praegu Kohtla-Järve volikogus vaid kaks kohta, on nende esinumber Vitali Borodin abilinnapea. Tema loodab, et uute valimistega suudetakse praegust positsiooni tugevdada.

"Kui praegu on meil volikogus kaks kohta, siis sel aastal planeerime nelja-viit kohta, see oleks meile ideaalne tulemus," ütles Borodin.

Kohtla-Järve volikogu ainsa opositsioonipartei Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja, riigikogu liige Eduard Odinets sihib teist valimist järjest kodulinnas suurimat individuaalset häältesaaki. Selle toel ihkab ta sotsiaaldemokraatide senisele viiele kohale mõnda lisakohta.

Odinets kurtis, et Kohtla-Järvel oli asjalikke inimesi üsna raske oma nimekirja saada.

"Endiselt on probleeme inimeste saamisega, kes töötavad linna hallatavates asutustes, linna allasutustes. Kardetakse töökoha pärast, kardetakse suhtumise pärast. Ja huvitav, et ei kardeta mitte ainult enda pärast, vaid ka oma laste pärast, kes töötavad linnasüsteemis," rääkis Odinets.

Linna valitsemiskultuuri parandada sooviva Jaanek Pahka eestvedamisel toimetav valimisliit Restart Kohtla-Järve jäi esimesel katsel napilt volikogu ukse taha. Pahka on kindel, et seekord on ta suutnud luua eelmisest tugevama meeskonna.

"Ma ei tahaks küll ennustama hakata, aga usun, et viis mandaati oleks meie jaoks korralik tulemus. Kõik, mis on üle selle, on väga hea," ütles ta.

Kohtla-Järvel kandideerib viis erakonda, kaks valimisliitu ja kaks üksikkandidaati. 25 volikogu kohta peavad valijad jagama 174 inimese vahel.