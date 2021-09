ERR Brüsselis: belglased on koroonapassi suhtes umbusklikud

Belgia on praeguseks vaktsineerinud ligi kolmveerand elanikkonnast. See on üllatav edu riigi kohta, mis muidu on tuntud oma segasevõitu riigijuhtimise ja bürokraatia poolest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võib-olla peitubki paberites näpuga järje vedamises edu võti, sest vaktsineerimist korraldati rangelt eagruppide kaupa. Näiteks ajal, mil Eestis lasti vaktsineerimine vabaks kõigile, lubati Belgias süsti saada alles 40-aastastel ja vanematel.

Reedel avaldatud Eurobaromeetri järgi on belglased Euroopa Liidus kõige skeptilisemad oma riigi suhtes, kuid vaktsineerimist peetakse edukaks küll.

"Kaheksa inimest kümnest on vaktsineeritud. Ma arvan, et see tähendab, et on tehtud head tööd. Ma elan Vilvoordes ja seal on omavalitsus vaktsineerimise väga hästi korraldanud," rääkis Idris.

"Vaktsineerimisstrateegiaga olen rahul küll, aga üldine koroonastrateegia oli veidi jama. Vaktsineerimisega olen rahul," ütles Guy.

"Jah, kui võrrelda teiste riikidega, siis ma arvan, et vaktsineeritud inimeste protsent Belgias on kõrge," sõnas Roza.

Kuigi Belgia vaktsineerimisstrateegia töötab, on vaktsineerimistempo aeglane ning inimesed koroonapassi suhtes umbusklikud.

"Ma ei arva, et see võiks olla kohustuslik, sest see on diskrimineeriv," ütles Roza koroonapassi kohta.

"Ma arvan, et vaktsineerimist ei peaks tegema kohustuslikuks. Ma ei ole ise vaktsineeritud. Meil peab vaktsineerimisel olema valikuvabadus," ütles Anne.

Hoolimata vastuseisust on Belgia valitsus lähiajal kasutusele võtmas kohalikku koroonapassi, mis jagab veel vähem isikuandmeid kui praegune Euroopa Liidu standard.