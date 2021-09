ÜRO kutsub riike üles Afganistanile abi andma

ÜRO peasekretär Antonio Guterres kutsus doonorriike tagama abi Afganistanile, rõhutades, et vaesus on riigis süvenev ning inimestel võib toit otsa lõppeda juba selle kuu lõpus.

Genfi konverentsi avasõnad lausunud Guterres nimetas praegust olukorda pärast aastakümneid kestnud sõdu ja kannatusi kõige keerulisemaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Genfis loodetakse koguda 600 miljoni dollari eest lubadusi abiks. Katari välisminister teatas, et Pärsia lahe äärsed riigid on kutsunud Talibani austama naiste õigusi. Tema hinnangul on veel vara tunnistada Talibani valitsust.

ÜRO inimõiguste volinik Michelle Bachelet hoiatas, et Taliban on andnud vastuolulisi lubadusi, mistõttu on paljud afgaanid mures inimõiguste, eelkõige naiste ja etniliste kogukondade pärast.

"Kuigi Taliban on teinud avaldusi, mille kohaselt antakse amnestia varasematele julgeolekutöötajatele ja ametnikele, keelatakse kodude läbiotsimine ja kinnitades naiste õigusi islamiseaduste järgi, siis informatsioon, mida me oleme kontrollinud ulatuses, mis võimalik ning mida peame tõestatuks, viitab siiski, et kohapeal toimuv on vastupidine lubadustele," rääkis ÜRO inimõiguste volinik Michelle Bachelet.