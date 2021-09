Taliban: naised võivad jätkata kõrgkooliõpinguid meestest eraldi

Afganistani naised võivad jätkata kõrgkooliõpinguid, kuid õppetöö toimub meestest eraldi ja islamipärane riietus on kohustuslik, ütles pühapäeval Talibani valitsuse haridusminister Abdul Baqi Haqqani.

Haqqani ütles pressikonverentsil, et Taliban ei soovi kella 20 aastat tagasi keerata. "Alustame sellelt, mis eksisteerib praegu," ütles minister.

"Me ei luba poistel ja tüdrukutel õppida ühes klassiruumis," lisas Haqqani. Ministri sõnul on kõrgkoolides kohustuslik islamiriietus, kuid ta ei täpsustanud, kas see tähendab lisaks juuste katmisele ka näo katmist.