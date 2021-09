Valimised Venemaa juhtimises muudatust ei too

Nädala lõpus on Venemaal valimised. Ehkki keegi ei oota mingeid üllatusi, tuleb ikkagi jätta mulje, et tegemist on tõsise ja uue asjaga. Prognooside kohaselt uus riigiduuma koosseis praegusest palju ei erine, vahendas "Välisilm".

Ametlikud küsitlused lubavad "Ühtsele Venemaale" kuni nelikümmend neli protsenti häältest, vaatamata sellele, et nädal enne valimisi oli selle reiting alla kolmekümne protsenti. Pole ime, sest ametlik meedia, eeskätt telekanalid, räägivad "Ühtsest Venemaast" nagu kadunukest, kellest halvasti ei sobi rääkida.

"Peamiselt räägitakse ainult "Ühtse Venemaa" edust. Me teeme meediamonitooringu ja näeme, et 50 protsenti eetriajast, mis on mõeldud erakondadele, läheb "Ühtse Venemaa" kajastamisele, kuid see peab olema proportsionaalne. Nii et "Ühtne Venemaa" saab umbes kaks korda rohkem aega, kui kõik muud parteid kokku," rääkis "Golos" assotsiatsiooni juht Grigori Melkonjants.

Saatejuht Jevgeni Popov kandideerib duumasse "Ühtse Venemaa" ridades ja räägib sama kindlameelselt nagu Vladimir Putin ise.

"Me oleme rahumeelne riik. Kui aga meid rünnatakse, kui meid ähvardatakse, siis me suudame ka vastata. Ja peamine on julgeolek. Ilma julgeolekuta ei saa edasi minna, kodanikud ei ole rahulikud, ei ole majandust ega sotsiaalpoliitikat," rääkis Popov.

Popov esindab võimuparteid valimisdebattidel, kuid kriitikat võimu suhtes on seal kuulda harva. Vahepeal tekivad siin aga tulised konfliktid, nagu näiteks kommunistide ja liberaaldemokraatide vahelises teledebatis, mis jääb küll märkamatuks, kuna debatid on eetris kell seitse hommikul.

"Võim ei ole huvitatud sellest, et opositsioonilised valijad tuleksid valima ehk hääletama võimu vastu. Ja valijad tõesti võiksidki vastu hääletada, arvestades rasket majandusseisu ja väsimust nendest, kes on juba ammu võimul," rääkis Melkonjants.

Kaks aastat tagasi proovis Aleksei Navalnõi kaaslane Ljubov Sobol kandideerida Moskva linnaduuma valimistel, kuid valimiskomisjon teda valimistele ei lubanud. Sel aastal teatas Sobol oma plaanist kandideerida riigiduumasse. Lõpuks pidi ta Venemaalt üldse põgenema.

"Tugevaid opositsioonipoliitikuid valimistele lihtsalt ei lubata. Kui teil on palju toetajaid, nagu see oli minul, siis teid valimistele ei lubata. Küsitluse järgi, mida tegi minu meeskond ja iseseisvad uurijad, selgus, et kui mind lubatakse kandideerima, siis ma võidan suure ülekaaluga igat "Ühtse Venemaa" kandidaati," rääkis Sobol.

Uuringute järgi ei eristu uue riigiduuma koosesis praegusest. Sama võimupartei, sama lojaalne opositsioon. Kõigil valimistel lubavad poliitikud teha kõik rahva elu parandamiseks, aga need lubadused lubadusteks jäävadki.