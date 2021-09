Raamat: Trumpis kahelnud tippkindral suhtles salaja Hiinaga

USA tippkindral Mark Milley oli jaanuari algul mures, et president Donald Trump on väljunud kontrolli alt, ning võttis salaja ühendust Hiinaga, ilmneb uuest raamatust.

Staabiülemate ühendkomitee esimees Mark Milley olevat andnud abidele käsu mitte asuda kohe tegutsema ühegi Trumpi võimaliku otsuse peale tuumajõude kasutada ning helistas Pekingi rahustamiseks Hiina kindralile, kirjutavad ajakirjanik Bob Woodward ja tema kaasautor Robert Costa peatselt ilmuvas teoses.

Woodwardi tööandja Washington Post ja Costa tööandja CNN avaldasid teisipäeval katkendeid raamatust "Peril" ("Hädaoht"), kus kujutatakse Milleyt organiseerimas Pentagoni ja luurekogukonna vastuseisu Trumpi võimalikele sammudele pingete eskaleerimiseks Hiinaga pärast kaotust mullustel presidendivalimistel.

Milley helistas oma Hiina ametivennale Li Zuochengile kaks korda – esmalt vahetult enne Trumpi valimiskaotust 30. oktoobril ning siis 8. jaanuaril, kaks päeva pärast seda, kui Trumpi poolehoidjad Kapitooliumile tormi jooksid. Ta kinnitas telefonivestlustes, et vabariiklasest presidendi Hiina-vastane retoorika ei kasva mingil juhul üle otseseks sõjategevuseks.

"Kindral Li, ma tahan teile kinnitada, et Ameerika valitsus on stabiilne ja kõik saab olema korras," ütles Milley Li'le oktoobrikuises kõnes, kirjutavad Woodward ja Costa.

Kaks kuud hiljem, mil nii Washingtonis kui Pekingis oldi mures Trumpi võimaliku ebastabiilsuse pärast, kasutas Milley Kapitooliumi rünnaku järel taas salajast kanalit Li'ga.

"Oleme 100 protsenti stabiilsed. Kõik on hästi. Kuid demokraatia võib vahel räpakas olla," olevat Milley raamatu andmeil Li'le öelnud.

Milley läks hiinlaste rahustamisel koguni niikaugele, et lasi Pentagoni India ja Vaikse ookeani väejuhatusel lükata edasi sõjalised õppused, mida Peking võis pidada võimalikuks ohuks.

Oma sõjaväejuhtidele aga rääkis Milley, et kui Trump püüab kasutada volitusi tuumalöögi korralduse andmiseks, tuleb esmalt teavitada teda.

Ühtlasi olevat Milley arutanud teiste kõrgete ametiisikute, muu hulgas Luure Keskagentuuri (CIA) direktori Gina Haspeli ja Riikliku Julgeolekuagentuuri (NSA) juhi Paul Nakasonega, vajadust olla tähelepanelik juhuks, kui Trump peaks irratsionaalselt käituma.

"Mõned võivad väita, et Milley ületas oma volitusi ja võttis endale erakorralise võimu," kirjutasid raamatu "Peril" autorid. Kuid ta uskus, et käitub õigesti "tagamaks, et rahvusvaheline kord ei mõraneks, ei puhkeks juhuslikku sõda Hiina või teistega ega kasutataks tuumarelva", märkisid nad.

Pentagon keeldus raamatu väiteid kommenteerimast.