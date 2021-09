Tähtsad vabariiklased nõuavad kindral Milley vallandamist

Tähtsad USA vabariiklaste partei liikmed nõuavad staabiülemate ühendkomitee esimehe Mark Milley vallandamist. Ajakirjanikud Bob Woodward ja Robert Costa kirjutasid raamatus, et Milley oli jaanuari algul mures, et president Donald Trump on väljunud kontrolli alt, ning võttis salaja ühendust Hiinaga.

USA senati luurekomitee juhtiv vabariiklasest liige Marco Rubio kirjutas president Joe Bidenile ja nõudis Milley vallandamist, vahendas The Times.

Vabariiklasest senaatori Lindsey Grahami sõnul tuleb kontrollida allikad, kas Milley võttis Hiina komparteiga ühendust.

"Kui raamat on täpne ja vestlus toimus kirjeldatud viisil, siis Milley läks mööda sõjaväe tsiviilkontrollist ja ta peaks ametist lahkuma. Ütlen seda oma 33 aastat kestnud sõjaväe advokaadi kogemuste pealt," teatas Graham.

Trumpi administratsiooni kaitseminister Chris Miller leidis samuti, et Milley peab tagasi astuma.

Milley tegevust kritiseeris ka pensionil USA ohvitser Alexander Vindman. "Kui see on tõsi, siis peab Milley tagasi astuma. Ta usurpeeris tsiviilvõimu ja murdis käsuliini. See on äärmiselt ohtlik pretsedent," ütles Vindman.

President Joe Biden kaitses kolmapäeval staabiülemate ühendkomitee esimeest. "Mul on kindral Milley vastu suur usaldus," ütles Biden.

Milley pressiesindaja Dave Butler kaitses oma ülemuse kõnesid Hiinaga.

"Tegemist oli üliolulise vestlusega, et parandada vastastikust arusaamist, mis lähtus USA riikliku julgeoleku huvidest. Selle eesmärk oli vähendada pingeid ja vältida soovimatuid tagajärgi või konflikte," ütles Butler.

Endine NATO vägede ülemjuhataja Wesley Clark leidis, et Milley käitus õigesti. "See oli täielikult Milley vastutuse piirides, et pöörduda teiste sõjaliste juhtide poole ja kontrollida olukorda ja säilitada suhteid," ütles Clark telekanalile CNN.

Trump ütles avalduses, et pole kunagi tahtnud Hiinat rünnata.

Trumpi sõnul mõtles Milley Hiina ründamise loo lihtsalt välja.

"Miks ma peaksin Hiinat ründama? Nad tegutsevad kaubanduses ebaausalt, kuid sellepärast ma neid küll ei ründaks," ütles Trump.