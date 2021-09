Washington uuris Moskva pakkumist võõrustada USA sõdureid Vene baasides

16. juunil kohtusid Genfis Joe Biden ja Putin. USA ametnike ja ajalehe Kommersant teatel mängis Putin ideega, et Venemaa baasid majutaksid USA vägesid.

Putin ütles, et ei toeta seoses sõjaväebaasidega USA otseläbirääkimisi Kesk-Aasia valitsustega. Selle asemel esitas Putin mõtte, et USA sõjavägi võib kasutada Tadžikistanis ja Kõrgõzstanis Vene sõjaväebaase, teatas Kommersant. USA ametnikud kinnitasid ajalehe väiteid.

"Rahvusliku julgeoleku nõukogu palus Milleyl välja selgitada, kas Putini pakkumine oli tõsine," ütlesid USA ametnikud.

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kohtus eelmisel nädalal Helsingis Venemaa kindralstaabi ülema kindral Valeri Gerassimoviga. Milley tõstatas Joe Bideni julgeolekunõukogu meeskonna palvel Putini pakkumise võõrustada USA vägesid, teatasid USA ametnikud.

Milley pressiesindaja Dave Butleri sõnul leppisid pooled kokku, et kõneluste üksikasju ei avaldata. Sama ütles ka Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Bideni administratsioon on varem öelnud, et on Venemaaga valmis koostööd tegema, kui mõlema huvid on ühised. Samas on koostöö välistatud, kui see on vastuolus USA huvidega.

Hetkel tugineb USA oma baasidele Pärsia lahe piirkonnas. See tähendab, et droonid ja lennukid peavad Afganistani lendama sadade kilomeetrite kauguselt. See piirab aga nende tegevusaega Afganistani kohal. USA ametnikud seetõttu vaatavad Kesk-Aasia poole.

Bideni administratsiooni ametnik väitis, et USA ei otsi Moskvalt luba, et paigutada vägesid Afganistanile lähemale.

"Jätkame oma poliitikat, lähtudes oma eesmärkidest. Reaalsus on see, et Venemaa on piirkonnas tähtis mängija ja seetõttu me suhtleme nendega," ütles ametnik.

USA ja Venemaa jagavad terrorismiohu pärast muret. Siiski seisab potentsiaalsel koostööl ees hulk väljakutseid.

Kongress võttis mitu aastat tagasi vastu seaduse, mis välistab tiheda koostöö USA ja Venemaa vägede vahel, niikaua kuni Venemaa väed on Ukrainas. USA kaitseminister peab koostööle spetsiaalse erandi tegema, teatas The Wall Street Journal.

Hulk kongressi liikmeid kahtlevad Moskva motiivides.

"Venemaa tahab koguda luureandmeid USA ja meie liitlaste kohta, mitte jagada informatsiooni terroriohtude kohta," teatasid vabariiklastest kongressisaadikud.

Milley ja kaitseminister Lloyd Austin annavad teisipäeval senatis seoses USA vägede lahkumisega Afganistanist.

Milley peab vastama ka küsimustele, mis puudutavad tema hiljutisi arutelusid Gerassimoviga, teatas The Wall Street Journal.