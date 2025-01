USA kaitseminister tühistas Trumpi kritiseerinud erukindrali isikukaitse

Kaitseminister Hegseth annab ka ülesande korraldada menetlus, et teha kindlaks, kas on piisavalt alust, et alandada Milley auastet väidetavate käsuliini rikkumiste eest president Donald Trumpi esimese ametiaja ajal, rääkisid ametnikud Fox Newsile.

Pentagon eemaldab hoonest ka kindral Milley portree.

Praegu pensionil olevale Milleyle ja teistele Trumpi endistele kõrgetele alluvatele määrati isiklikud turvameeskonnad pärast seda, kui Iraan tõotas kätte maksta revolutsioonikaardi kindrali Qasem Soleimani tapmise eest droonirünnakus 2020. aastal. Droonirünnakuks andis käsu Trump oma esimesel ametiajal.

Milley töötas aastatel 2019–2023 nii president Trumpi kui ka Bideni ajal staabiülemate ühendkomitee esimehena. Aastatel 2015–2019 töötas ta USA armee staabiülemana.

Trump nimetas Milley 2018. aastal USA kõrgeima kindrali kandidaadiks, kuid nende suhted halvenesid Trumpi esimese administratsiooni lõpukuudel.

Ajakirjanik Bob Woodwardi sõnul ütles Milley talle 2023. aastal, et tema arvates on Trump "üdini fašist". Milley töötas staabiülemate ühendkomitee esimehena, kui ta väidetavalt selle märkuse tegi.

Woodward kirjutas varasemalt, et kindral Milley "jagas oma muret Trumpi vaimse stabiilsuse ja tuumarelvade kontrolli pärast".

Enne ametist lahkumist andis president Joe Biden ennetavalt Milleyle armu. Bideni armuandmine kaitseb Milleyt kriminaal- ja sõjaväeseaduse alusel süüdistuse esitamise eest, kuid Pentagoni peainspektor võib Milley auastet alandada, kui ta tuvastab rikkumise.

Milley langes kriitika alla, kuna ta helistas Trumpi esimese ametiaja viimastel kuudel kahel korral oma Hiina kolleegile ja rääkis talle, et USA sõjaväel ei ole plaanis Hiinat rünnata. Milley sõnul kõned kooskõlastati tollaste kõrgete ametnike ja riiklike julgeolekuasutustega.

Trump on süüdistanud Milleyt ka Afganistanist lahkumise tuksi keeramises, kuigi Milley oli vastu USA vägede riigist väljaviimisele.

Tüli Milleyga mängis võtmerolli ka Trumpi saladokumentide süüdistuses.