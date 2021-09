Hiina liider ei võtnud vastu Bideni ettepanekut otsekohtumiseks

USA president Joe Biden tegi läinud nädalal telefonivestluses Hiina kolleegi Xi Jinpingiga ettepaneku esimeseks otsekohtumiseks, kuid sai eitava vastuse, kirjutas Financial Times.

Lehe allikate andmeil ei võtnud Xi Bideni ettepanekut vastu, vaid kordas soovi, et Washington kasutaks Pekingi suhtes leebemat tooni.

"Xi Jinping ilmselt viitas, et esmalt on vaja parandada suhete tooni," lausus üks jutuajamise sisuga tuttav allikas. Teise andmeil oli tagasilükkamine osalt tingitud ka murest COVID-19 pärast, viidates, et Xi ei ole käinud Hiinast ära pärast 2020. aasta alguse Myanmari visiiti.

USA ja Hiina liidri telefonivestlus 10. septembril vältas poolteist tundi.

Valge Maja andmeil oli kõne all kahe riigi konkurentsi küsimused ja sellest tulenevad mured.

"Kaks liidrit arutasid mõlema riigi vastutust selle eest, et konkurents ei kasvaks üle konfliktiks," märgiti teadaandes.

Hiina välisministeeriumi andmeil aga oli Xi öelnud, et probleemid kahe riigi suhetes ei vasta USA ja Hiina, aga ka rahvusvahelise kogukonna elulistele huvidele, pannes süü selle eest eelkõige Ühendriikidele.

Valge Maja kirjeldas Bideni algatusel aset leidnud telefonivestlust võimalusena testida, kas Xi on valmis tõsiseks dialoogiks pärast seda, kui mitmed kahepoolsed diplomaatilised kohtumised olid möödunud suurema eduta.

Viis kõneluste sisuga tuttavat inimest kinnitas, et kuigi Xi kasutas leplikumat tooni kui tema juhtivad diplomaadid varem sel aastal, oli põhisõnumiks nõue USA-le oma retoorikat tagasi tõmmata.

Biden on võtnud Hiina suhtes karmi joone, kritiseeride uiguuride kohtlemist Xinjiangis, demokraatialiikumise mahasurumist Hongkongis ja sõjalist aktiivsust Taiwani ümbruses.

Peking on vastanud sellele süüdistustega sekkumises Hiina põhilistesse strateegilistesse huvidesse.