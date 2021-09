Taavi Aas Euroopa Komisjonile: heitmekaubanduse süsteem tuleb ümber teha

Aasa sõnul on prognoositav ja eesmärgipärane heitkogustega kauplemise süsteem oluline, et turule lisanduks taastuvenergia toodangut, kuid järsult enneolematu hinnatõusu läbi teinud kvoodid ei täida enam oma eesmärki olukorras, kus majandus taastub suures tempos COVID-19 kriisist.

"Aasta jooksul kahekordseks tõusnud süsinikdioksiidi hind pole tõstnud samas tempos kulutõhusaid investeeringuid taastuvenergiasse. Uute taastuvenergia tootmisüksuste ehitamiseks kulub siiski aastaid ning kvootide hinna kahekordistamine ei kiirenda praegu kuidagi üleminekuprotsessi, vaid hoopis survestab tarbijaid ja seab ohtu meie ettevõtete konkurentsivõime. On tekkinud absurde olukord, kus söejaamad töötavad täisvõimsusel ka siis, kui kvoodi hind on laes ehk oodatavat mõju pole," märkis Aas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi edastatud pressiteates.

Minister tõdes, et praegune olukord on ideaalne kasvulava populistlikele häältele, kes püüavad kiiret elektrihindade tõusu ekslikult siduda rohelisele energiale üleminekuga, kuigi tegelikult on selle taga suuresti heitkogustega kauplemise süsteemi puudujäägid.

"Roheenergiale üleminek on kindlasti oluline, kuid see üleminek peab toimuma realistlikul viisil turu muutusi arvestades," lisas ta.

Aas palus Euroopa Komisjonil leida lahendusi, kuidas saaks kiireid muutusi elektriturul heitkogustega kauplemise süsteemiga leevendada. Minister tõi välja, et rakendada võiks meetmeid, mis on mõeldud turušokkide tasandamiseks, näiteks võiks kaaluda turu stabiilsusmehhanismi.

"Meie ühised jõupingutused ülemaailmsete kliimaprobleemide lahendamiseks ja selleks vajalike muutuste elluviimiseks majanduses oleksid edukamad usaldusväärsete ja prognoositavate süsinikdioksiidi hindadega," ütles Aas ning toonitas, et käimasolev Euroopa Liidu roheenergiale üleminek tuleb viia rajale, mis on õigustatud ja taskukohane Euroopa kodanikele ja ettevõtjatele.

Helme: Eesti peaks osaluse ETS-is peatama

Opositsioonilise EKRE esimees Martin Helme ütles teisipäeval ETV saates "Esimene stuudio", et Eesti peaks ETS-is ehk heitkogustega kauplemise süsteemis osalemise peatama.

Helme märkis, et tänasest elektrihinnast rohkem kui pool on CO2 kvoot, mis on tegelikult maks.

"Ütleme, et meil on energiajulgeoleku ja majanduse stabiilsuse seisukohalt tarvis katkestada ETS-süsteemis olemine ja kogu lugu," soovitas Helme, kelle sõnul on

elektri hinda võimalik kahandada keskkonnatasude vähendamise kaudu.