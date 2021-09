Kaczynski: Poola ei kavatse EL-ist lahkuda

Poola nõuab suvaräänsust ja et Euroopa Liit lõpetaks tema siseasjadesse sekkumise, kuid ei kavatse ühendusest lahkuda, ütles kolmapäeval võimuerakonna Seadus ja Õiglus (PiS) esimees ja asepeaminister Jaroslaw Kaczynski.

"Mingit Polexit-it ei tule. Me näeme ühemõtteliselt Poola tulevikku Euroopa Liidus," ütles Kaczynski.

Mõned kõrged PiS-i ametnikud on viimasel ajal vihjanud võimalusele EL-ist lahkuda, sest Varssavi ja Brüsseli vahel on tekkinud Poola kohtureformide tõttu vastasseis.

Euroopa Komisjon palus eelmisel nädalal Euroopa Kohtult määrata Poolale trahv, kuni see allub korraldusele peatada reformid, mida Brüssel peab ohuks kohtuvõimu sõltumatusele.

"Õigusküsimused jäävad eranditult liikmesriikide pädevusse ja neid ei saa allutada sellisele sekkumisele, mis hetkel aset leiab," ütles Kaczynski.

"Me tahame olla EL-is, aga samal ajal tahame me jääda sõltumatuks riigiks. Paljud EL-i lepingud ei kehti enam või kasutatakse neid ettekäändena," lisas Kaczynski.

Poola parlamendi asespiiker Ryszard Terlecki nõudis eelmisel nädalal "drastilisi lahendusi" tülis EL-iga.

"Britid näitasid, et Brüsseli bürokraatia diktatuur neile ei sobi. Nad keerasid selja ja lahkusid," ütles Terlecki.

Poola elanikud on väga euromeelsed, 80 protsenti toetab kindlalt kuulumist EL-i, kust on saadud miljardeid eurosid toetusi, mis on majandusele kõvasti hoogu andnud.