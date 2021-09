Erakondade valimiskulutused jäävad poole miljoni ja miljoni vahele

Erakondade kampaaniakulud selguvad lõplikult alles pärast valimisi, kui erakonnad esitavad oma kulude aruanded Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile (ERJK). Ka sealt ei pruugi tihtipeale päris täpselt aru saada, millised kulud on nüüd täpselt kampaaniakulud ja millised mitte.

Neli aastat tagasi toimunud kohalike omavalitsuste valimistel kulutas kõige suuremaid summasid Keskerakond. 2017. aasta teises pooles, mil valimisvõitlus oli haripunktis, eraldas Keskerakond poliitilisele tegevusele natuke üle kahe miljoni euro. Selle alla käis raha nii reklaami, avalike ürituste kui ka suhtekorralduse eest.

Sel aastal prognoosib kõige suuremaid kulutusi Reformierakond. Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo ütles, et erakonna kampaaniakulud peaksid jääma kuhugi miljoni euro kanti.

Keskerakond plaanib kulutada nelja aasta taguse ajaga oluliselt vähem. "Kampaania summadest tavaliselt nii väga ei soovita rääkida. Kunagi ei ole täpselt ju teada see, palju kandidaadid ise panustavad, võib-olla tulevad veel viimased kampaaniamõtted juurde, võib-olla jääb midagi ära. Aga ma võin öelda, et see jääb kusagil poole miljoni ja miljoni vahepeale," ütles Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi.

Isamaa peasekretär Priit Sibul hindas kampaaniakulutuste suuruseks umbes 700 000 kuni 800 000 eurot. See on tema sõnul sama suurusjärk, mis ka neli aastat tagasi. "Kui vaadata nelja aasta tagust, siis tõenäoliselt kõige suurem vahe on, et välimeediat on rohkem, kuivõrd nüüd tohib kampaaniat teha viimse hetkeni ja välimeedia on ka lubatud. Telet on natuke vähem kui varasemalt," ütles Sibul.

Riigikogu erakondadest kõige vähem kavatsevad raha kulutada sotsiaaldemokraadid, kelle kulutused jäävad peasekretär Rannar Vassiljevi sõnul tõenäoliselt alla poole miljoni euro. 2017. aasta teises pooles kulutasid sotsid poliitilisele tegevusele aga 800 000 eurot. "Meie kampaaniakuludesse avaldavad väga selget mõju riigikogu ja Euroopa Parlamendi kampaaniad, pärast mida me olime üsna keerulises finantsseisus ja me seda seisu oleme siin nende valimiste eel lahendanud, saanud sellega hakkama, aga loomulikult selle võrra on meil jäänud varude kogumist vähemaks kui varasematel kordadel," ütles Vassiljev.

Umbes pool miljonit eurot plaanib kulutada ka Eesti 200. Erakonna kampaania planeerija Marek Reinaas ütles, et nende arvates võiks pool miljonit eurot olla ka seadusega kehtestatud valimiskulutuste ülempiir.

EKRE esimees Martin Helme ei soovinud oma erakonna eeldatavaid kampaaniakulusid avaldada.